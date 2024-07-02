陰間炒車？紅磡紙紮車驚見鏟上花槽卡石壆　網民笑：唔係咁邪呀？

真的是大吉利是！網上流傳1張照片，紅磡某路邊出現1輛紙紮車，「紙紮車」疑似失控「自炒」般撞上花槽，被「卡主」石壆，車上「司機」慘被困，周遭則未見有殯儀等相關車輛出現，離奇畫面掀起網民討論。有途經司機表示被嚇倒，「今朝凌晨經過見到嚇咗一嚇，大叫咗聲X你老X」、「唔係咁邪呀」、「咁快農曆七月啦」，亦有人留意該路段地面為雙黃線，理應不能停車，笑稱「1823啦」、「雙黃線抄牌」、「Call交警，等佢處理」、「交警嚟到問司機：『車牌、身份證！』」。



紅磡路邊離奇出現紙紮車，兼撞上花槽被「卡住」石壆掀熱議。（FB「車cam L（香港群組）」圖片）

樓主在facebook群組「車cam L（香港群組）」上傳照片，並稱「小心地滑」。照片所示，地點為紅磡暢通道，近港鐵列車停泊處對出位置，路邊花槽無故出現1輛用作祭祀的黄色紙紮車，不過該紙紮車疑似「失事」，被卡住於石壆「唔上唔落」，「司機」慘被困車內，而周遭未見有殯儀等相關車輛出現，離奇畫面實在令人匪夷所思。

帖文一出隨即引來網民討論，有途經司機表示被嚇倒，「今朝凌晨經過見到嚇咗一嚇，大叫咗聲X你老X」、「大佬唔係咁邪呀」、「咁快農曆七月啦？」、「慘，死後都要炒車」、「個司機仲喺裏面！車頭花晒、轆都甩埋、打個粗蠟都搞唔掂」。亦有人估計是紅磡附近幾間殯儀館遺留，建議「推返去世界（殯儀館）嗰邊啦」。

另有網民留意到該路段地面顯示為雙黃線，理應不能停車，故戲稱「1823啦」、「雙黃線抄牌」、「炒車喎！有無Call消防」、「Call交警，等佢處理」。有人又笑稱，「假日司機」、「先人急不及待試車」、「開開下天光添，趕唔切返屋企」、「尋晚出嚟飛出事，架車應該偷返嚟，棄車即閃」、「又油門當Brake（腳掣）」、「黄色的跑車，永遠帶着神秘」。

（FB「車cam L（香港群組）」）