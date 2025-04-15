荃灣拜山遇盜竊？燒冥鏹時疑被偷走燒肉祭品　網民反指：當做善事

不少人會準備各式祭品拜祭先人，但近日有屯門街坊到荃灣華人永遠墳場祭祖，燒冥鏹時疑遭人偷走燒肉祭品。網民得知事件後，雖認為偷竊行為不妥，但卻猜測肇事者「太肚餓」才出此下策，反勸樓主釋懷，「就當先人同佢嘅緣份，填飽受助者個肚為後人添福啦」、「每個人都有落難嘅時候，扶人一把又何妨呢」。



有網民到荃灣華人永遠墳場祭祖期間，疑遭人偷走燒肉祭品。（《陰陽路五之一見發財》電影截圖）

Facebook群組「屯門友」代屯門街坊發帖，該名街坊表示早前到荃灣華人永遠墳場拜祭，在燒冥鏹時，祭品中的燒肉卻疑被人乘機偷走，「我4月6號去荃灣華人永遠墳場拜山，跟住呢有啲人呢趁我哋燒嘢嘅時候就去偷咗我哋啲燒肉」。

帖文引起網民熱議，有人感到震驚及懷疑，並表示「祭品都偷？真係唔知佢咩心態」、「會唔會清潔姐姐以為你哋走咗所以清埋咗？」。

有網民認為肇事者可能「太肚餓」才會偷肉吃，並反指請對方吃是「做善事」。（《陰陽路五之一見發財》電影截圖）

網民反指「好事」

不過，大部份網民都望樓主體諒，更謂是「做善事」，「應該佢都知係祭品，可能已經餓到一個點」、「就當先人同佢嘅緣份，填飽受助者個肚為後人添福啦」、「每個人都有落難既時候，扶人一把又何妨呢」、「當請佢哋食喇，做咗善事，好事嚟嘅」、「或者佢哋好肚餓，當清明祭祖做善事」。

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