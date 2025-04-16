短裙女暴走追巴士影片瘋傳！狂奔100米結局心酸　美貌正臉成焦點

為了追巴士可以去到幾盡？本港網絡瘋傳1段影片，見到深夜香港尖沙咀街頭有1名穿短裙女子為了追九巴拔足狂奔，可惜暴走100米後仍然追不上巴士，巴士在其眼前離去，女子無奈回頭。



影片引來網民熱議，不少人有共鳴，同情女子遭遇，「好慘……」、「睇到100米選手嘅決心」、「好老實，我見到咁嘅距離，一定唔會追」、「見到佢頭燈，你仲有機會追到，見到佢尾燈慳返啲腳骨力好過」。也有網民錯重點，關注女子美貌，「靚女都唔畀面？」。



本港網絡瘋傳1段影片，見到深夜香港尖沙咀街頭有1名穿短裙女子為了追九巴拔足狂奔。（wingt1ng／threads影片截圖）

短裙女深夜狂奔100米追巴士

「其實追巴士都係一門學問。」有港女於4月14日（星期一）在社交平台threads發布該段「短裙女深夜追巴士」影片，感嘆「N車真係好XX，一架走咗要等半個鐘」。

影片長11秒，見到當時正值深夜，有1名穿灰色連身短裙女子正在馬路上極速狂奔追巴士。

穿灰色連身短裙女子在馬路上極速狂奔追巴士。（wingt1ng／threads影片截圖）

穿灰色連身短裙女子在馬路上極速狂奔追巴士。（wingt1ng／threads影片截圖）

穿灰色連身短裙女子在馬路上極速狂奔追巴士。（wingt1ng／threads影片截圖）

雖然女子暴走100米腳步未有停下，但跑到巴士站前彎位時，巴士慢慢開車離去。女子目送巴士離開唯有放棄，停下腳步，無奈回頭。女子追巴士期間，鏡頭傳出男子笑聲「哈哈哈，好X好笑啊」。

但跑到巴士站前彎位時，巴士慢慢開車離去。女子目送巴士離開。（wingt1ng／threads影片截圖）

但跑到巴士站前彎位時，巴士慢慢開車離去。女子目送巴士離開。（wingt1ng／threads影片截圖）

女子唯有放棄，停下腳步，無奈回頭。（wingt1ng／threads影片截圖）

網民同情：睇到100米選手嘅決心

影片引來網民熱議，同情女子遭遇，「好慘……」、「睇到100米選手嘅決心」、「好老實，我見到咁嘅距離，一定唔會追」、「見到佢頭燈，你仲有機會追到，見到佢尾燈慳返啲腳骨力好過」、「好似我每日返工追巴士咁，有時衰到明明追到，而架車又未開走，你拍門個司機都唔開門畀你」、「我屋企附近巴士站都係班次少，有時搭車會睇早幾個站或總站開時間，嘩，一走咗架車，真係等半個鐘係最低消費」、「屋企樓下有架巴士非繁忙時段要30分鐘一班，上星期四明明十幾分鐘前話係53分到站，跟着我校好鬧鐘5分鐘前落去，點知變咗49分到站……一兩分鐘我真係落唔到去（平時我都係咁搭，80%會上到）」。

也有網民教路，「追巴士表示坐底起跳追兩個站，望定下一個站係邊度老虎蟹咁樣走捷徑衝過上去」、「漆咸道南跑出九龍公園上好過啦，一定趕得切」、「其實你跑時應該大動作揮手先見到你」、「巴士App係必備」。

短裙女美貌惹關注

另有不少網民錯重點，關注女子美貌，「正喎」、「對唔住我笑完，之後先發覺原來係靚女」、「靚女都唔畀面？」。