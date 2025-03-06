九巴阿伯要求「等埋老婆」　大鬧車廂累停駛：我啱晒！　結局絕了

乘搭巴士要求司機「等齊人」才開車？本港網絡流傳1段「阿伯大鬧巴士」影片，指九巴263號有阿伯上車後要求司機「等埋老婆」不果，責罵司機累巴士中途停駛，直指「你咪報（報警）囉，我真係唔X驚，報警咪報囉！」。其他長者乘客不滿「圍攻」要求阿伯收聲「唔好騷擾司機」，阿伯則稱自己也是駕駛這條線路的九巴司機，反駁「架車係唔可以大聲講嘢㗎？」，又批評司機「不顧乘客安全」，「佢呢啲就害死人啊，中途停車，交通意外就係呢啲啊」。最終司機繼續開車，阿伯於下一車站下車，下車後疑似司機向乘客道歉，乘客歡呼叫好。



影片引來網民熱議，紛紛批評阿伯離譜，「正自私X」、「報警啦！阻住成車人」、「錯都仲要理直氣壯咁，人無恥便無敵」、「咁把炮坐的士啦」。也有網民認為規矩不外乎人情，「差幾遠呀？如果已經去到車尾就等埋啦，如果仲喺街尾就冇辦法」。



本港網絡流傳1段「阿伯大鬧巴士」影片，指九巴263號有阿伯上車後要求司機「等埋老婆」不果，責罵司機累巴士中途停駛。（影片截圖）

阿伯乘九巴要求「等埋老婆」不果 責罵司機：報警咪報囉

這段「阿伯大鬧巴士」影片被轉載到Facebook群組「車cam L（香港群組）」等多個群組，留言「自己唔等埋老婆就上車先，然後就話司機」。影片長4分22秒，見到1架九巴263號在屯門安定邨巴士站附近停駛，車廂門口有1名穿黃黑色外套阿伯，在司機位旁邊揚言「你咪報囉，我真係唔X驚，報警咪報囉」。

1名阿伯不滿司機沒有讓他「等埋老婆」才開車，責罵司機累巴士中途停駛。（影片截圖）

1名阿伯不滿司機沒有讓他「等埋老婆」才開車，責罵司機累巴士中途停駛。（影片截圖）

1名阿伯不滿司機沒有讓他「等埋老婆」才開車，責罵司機累巴士中途停駛。（影片截圖）

被長者乘客圍攻 阿伯：我啱晒！

阿伯行徑惹起車上長者乘客不滿，指摘「收下啲火！老人家要收下啲脾氣，收下啲火，唔好郁啲又鬧人」、「你老婆仲走緊嚟，你就走上車，你就唔啱啦！」，阿伯反駁「我咩唔啱啊，我叫佢（司機）等一等我咁都唔啱？」，又聲言自己也是駕駛這條路線的九巴司機，「我都係揸巴士嘅，佢揸得咁X衰！」。

乘客聞言反嗆「你等咩啫？你唔好上車，你應該喺個站等個老婆，等佢上埋先上車。邊個叫你走上車啫？你揸巴士你就唔啱啦，你咁樣點揸巴士，如果你揸巴士累死人」，惟阿伯強調「我覺得我啱晒，我話走緊嚟等一等……佢話鍾意報警咪由佢報警囉。我揸咁X耐巴士我一定會等喎，唔會咁衰」。

長者乘客不滿，與阿伯爭吵。（影片截圖）

長者乘客不滿，與阿伯爭吵。（影片截圖）

長者乘客不滿，與阿伯爭吵。（影片截圖）

長者乘客不滿，與阿伯爭吵。（影片截圖）

批司機罔顧乘客安全

乘客之後與阿伯爭議其老婆位置遠近，又批評阿伯「唔好騷擾司機揸車啊」。阿伯稱「我無騷擾佢」，反問「架車係唔可以大聲講嘢㗎？」，同時批評司機中途停士罔顧乘客安全，「佢呢啲就害死人啊，中途停車，交通意外就係呢啲啊」。

結局全車拍掌

擾攘數分鐘後，司機再度開車，但阿伯仍在指罵司機「不顧乘客安全」，有乘客勸「大家安靜」。影片最後，阿伯在兆麟苑站下車，而阿伯下車後，傳出疑似司機道歉說「唔好意思啊咁多位」，乘客們則歡呼，「落咗車好，安靜晒」。

影片最後，阿伯在兆麟苑站下車，而阿伯下車後，傳出疑似司機道歉說「唔好意思啊咁多位」，乘客們則歡呼，「落咗車好，安靜晒」。（影片截圖）

影片最後，阿伯在兆麟苑站下車，而阿伯下車後，傳出疑似司機道歉說「唔好意思啊咁多位」，乘客們則歡呼，「落咗車好，安靜晒」。（影片截圖）

網民斥阿伯離譜：正自私X

網民看過影片紛紛批評阿伯離譜，「正自私X」、「正宗香港刁民！」、「阻住地球轉」、「報警啦！阻住成車人」、「呢啲X頭等巴士公司出律師信告佢阻礙巴士班次，慢慢同佢計數，巴士影響咗正常班次損失幾多民事追討，睇下仲有冇呢啲X頭夠膽玩嘢」、「錯都仲要理直氣壯咁，人無恥便無敵」、「咁把炮坐的士啦」、「個個都學你咁，天荒地老都未到站」。

也有網民認為規矩不外乎人情，「差幾遠呀？如果已經去到車尾就等埋啦，如果仲喺街尾就冇辦法」。