公屋│一家四口首派這屋邨看環境　小朋友見1幕嚇到驚　網民：正嘢

【公屋申請／輪候】公屋派樓機會一般只有3次，必須小心選擇。有公屋申請者於網上公屋討論區發帖文，指輪候公屋9年獲派沙田大圍新翠邨井字形4人單位，但實地視察環境時，小朋友被眼前一幕「嚇到驚」，加上另一半不喜歡，令他猶豫是否接受編配，遂向其他網民求助。



帖文引來網民熱議，不少人力數該屋邨優點，認為樓主應接受編配，「大圍去邊都超方便！最重要有得住就好感恩啦！」、「好住，租平，交通方便，正嘢」、「大圍簡直正啦！有小朋友就校網好」。不過也有網民認為如猶豫可嘗試博第二派，「地方好好呀，但另一半同小朋友唔喜歡，真係要諗一諗，因為長住㗎，冇謂多咗條刺」、「我自己都有小朋友，唔會要井」。



公屋派樓機會一般只有3次，必須小心選擇。（資料圖片）

一家四口首派大圍新翠邨

該公屋申請者於4月13日（星期日）在Facebook群組「香港公營房屋討論區」發帖文，指他們一家四口輪候公屋近9年，獲首派到大圍井字形屋邨 ── 新翠邨新傑樓4人單位，但疑惑「要唔要好？新翠好住嗎？」。

樓主一家獲首派到大圍井字形屋邨。（資料圖片）

小朋友看井字形樓感害怕

樓主解釋，他們曾實地視察，發現單位正進行翻新工程，而且小朋友對環境感到害怕，加上另一半不太喜歡該單位，所以猶豫，「其實唔係問題單位，我係ok㗎，不過我另一半唔太鍾意，加上小朋友佢哋太細，佢哋望落井字形樓覺得驚，所以我仲15、16緊」。

樓主表示，他們曾實地視察，發現單位正進行翻新工程，而且小朋友對環境感到害怕，加上另一半不太喜歡該單位，所以猶豫。（AI生成圖片）

樓主又關注新翠邨配套問題，求問網民們意見，「附近好似唔多覺有街市？如果去附近街市最近要行幾耐左右？新翠都成40幾年樓齡，其實會唔會重建之類？想大家畀啲意見我再考慮一下，唔該」。

網民力數新翠邨優點：好住

網民看過帖文議論紛紛，不少人列出該屋邨優點，認為樓主應接受編配，「其實只要唔係問題單位真心可以考慮！大圍去邊都超方便！最重要有得住就好感恩啦！」、「好住，租平，交通方便，正嘢」、「大圍簡直正啦！有小朋友就校網好」、「新翠是舊些，間隔好用，自己整靚咪得」、「大圍十分好住，我剛剛搬入1年，交通超方便去邊都得，街市有兩個隆亨街市，大圍街市，隆亨有惠康，新翠有百佳，再唔係就去圍方都有超市」。

不少網民列出新翠邨優點，認為樓主應接受編配。（Google地圖）

然而也有網民認為如猶豫可嘗試博第二派，「地方好好呀，但另一半同小朋友唔喜歡，真係要諗一諗，因為長住㗎，冇謂多咗條刺」、「要同另一半好好商量」、「我自己都有小朋友，唔會要井，除非3次都⋯⋯我會博第二派」、「都認同，井字形望落去真係好驚」。