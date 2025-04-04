公屋｜獲三派上水這公屋以為中獎　港男驚見單位真身崩潰：心碎了

【公屋／公屋申請／輪候】公屋輪候以年計算，但獲派的單位未必人人如意。有港男於網上公屋討論區發文，指輪候公屋多年的他獲3派到上水公屋，但看到單位「真身」後崩潰，悲呼「心都碎了」。



帖文引來網民熱議，不少人安慰樓主，「塞翁失馬 焉知非福」、「無論如何，恭喜事主」、「加油」。



現時公屋一般申請者平均輪候時間為5.3年。（資料圖片）

港男獲派上水公屋 細過400呎「心碎」

截至2024年12月底，過去12個月獲安排入住公屋一般申請者平均輪候時間為5.3年，但未必能獲派心水單位。該港男於網上公屋討論區發帖文，指他三派獲派到上水清河邨公屋單位「畢業」，但看到「真身」發現單位面積不足400呎，大失所望，「畢業了，400呎都沒有，心都碎了」。

樓主三派獲派到上水清河邨公屋單位，但發現單位面積不足400呎，大失所望。（Google地圖）

樓主表示，他前兩次獲派屯門友愛邨和大埔廣福邨單位，面積都有420呎，今次上水清河邨單位卻連400呎也沒有，大呻「清河邨終究是容不下我」。

樓主悲呼「心都碎了」。（《男排女將》劇照）

網民齊安慰：塞翁失馬，焉知非福

網民看過帖文議論紛紛，不少人安慰樓主，「加油」、「塞翁失馬，焉知非福」、「無論如何，恭喜事主」、「彩園邨講位置，一定唔會輸畀你講嗰幾條邨」、「恭喜恭喜，我住開上水，我都想派返上水區畀我」。