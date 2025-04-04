公屋｜獲三派上水這公屋以為中獎 港男驚見單位真身崩潰：心碎了
撰文：布萊恩
出版：更新：
【公屋／公屋申請／輪候】公屋輪候以年計算，但獲派的單位未必人人如意。有港男於網上公屋討論區發文，指輪候公屋多年的他獲3派到上水公屋，但看到單位「真身」後崩潰，悲呼「心都碎了」。
帖文引來網民熱議，不少人安慰樓主，「塞翁失馬 焉知非福」、「無論如何，恭喜事主」、「加油」。
港男獲派上水公屋 細過400呎「心碎」
截至2024年12月底，過去12個月獲安排入住公屋一般申請者平均輪候時間為5.3年，但未必能獲派心水單位。該港男於網上公屋討論區發帖文，指他三派獲派到上水清河邨公屋單位「畢業」，但看到「真身」發現單位面積不足400呎，大失所望，「畢業了，400呎都沒有，心都碎了」。
樓主表示，他前兩次獲派屯門友愛邨和大埔廣福邨單位，面積都有420呎，今次上水清河邨單位卻連400呎也沒有，大呻「清河邨終究是容不下我」。
網民齊安慰：塞翁失馬，焉知非福
網民看過帖文議論紛紛，不少人安慰樓主，「加油」、「塞翁失馬，焉知非福」、「無論如何，恭喜事主」、「彩園邨講位置，一定唔會輸畀你講嗰幾條邨」、「恭喜恭喜，我住開上水，我都想派返上水區畀我」。
輕鐵後生女逃票斷正瘋傳！要罰款$XXX慘了 美貌反成焦點風向逆轉內地妻離婚1原因被趕出公屋！踢爆港丈夫全家濫用公屋 後續絕了舉報濫用公屋｜戶主移民加拿大 港女「深入虎穴」篤灰 下場絕了公屋悲劇│港男申請公屋多年 做錯1事慘DQ取消資格 心酸原因惹議