外傭亂丟這貼身物品！港爸嬲爆：小朋友差啲攞嚟食　網民斥好污糟

網上不時有僱主分享聘請外傭的不快經歷，有港爸近日於網上發文批評家中外傭，在家摘下有色隱形眼鏡（又稱大眼仔／美瞳）後隨處亂丟在小朋友玩具旁及沙發上，指出「小朋友差啲攞咗嚟食」，直斥「嬲到我震」。網民留言直指危險，「卡住喉嚨就大件事了，我見到真係會好火滾」，又批評外傭衛生意識欠佳，「好污糟喔，佢直接隨手除咗就丟」、「個工人勁唔衛生喎」，甚至有人建議即時解僱，「炒，換人」。



照片可見，1個紫色玩具附近放有1隻細小的有色隱形眼鏡，窄看照片難以察覺。（fb群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

外傭亂丟隱形眼鏡 港爸：小朋友差啲攞咗嚟食

該港爸於fb群組「聘請工人姐姐關注組」發文怒斥，「呢一刻只想係咁講粗口，嬲到我震，小朋友差啲攞咗嚟食」。照片可見，1個紫色玩具附近放有1隻細小的有色隱形眼鏡，窄看照片難以察覺。

港爸表示，外傭是出門戴了隱形眼鏡，回家後摘下，卻不丟進垃圾桶，而是隨處亂丟，他長時間要外出上班不在家，是老婆發現到外傭亂丟隱形眼鏡，除在玩具旁有1隻，就連沙發上也有。而沙發布印有灰黑色條紋，與隱形眼鏡顏色相似，猶如保護色，需細看才能察覺。

沙發上也有外傭亂丟的隱形眼鏡。（fb群組「聘請工人姐姐關注組」圖片）

港爸批外傭工作差：洗個奶樽奶嘴一塌糊塗

港爸指出，若小朋友不慎吃下隱形眼鏡，隨時「鎅喉嚨」。他說，該外傭工作能力差，「洗個奶樽奶嘴一塌糊塗，我咁粗魯嘅人都洗得乾淨過佢」，又不滿亂放物品，「今朝阿公主先將梳頭嗰舊嘢擺咗牙刷度」，他已每天因各種事責罵一番，「日日鬧緊」。

港爸說，該外傭工作能力差，「洗個奶樽奶嘴一塌糊塗，我咁粗魯嘅人都洗得乾淨過佢」。（《愛‧回家之開心速遞》劇照）

網民：再犯可以請佢走

有網民留言表示，「戴大眼仔嘅工人，第一印象已經唔太好」、「設定底線、時間，再犯可以請佢走」、「所以唔炒，唔一定係好，只係死忍爛頂」。

有網民分享說，「我試過有一排喺屋企成日見到1小撮假眼睫毛，我得啖笑然後買咗支好啲嘅眼睫毛膠水畀佢，就再冇執到毛喇」。港爸無奈笑言，外傭有近視，「睇嚟要幫佢激光矯視，咁以後佢都唔使帶con」，不過有網民回覆說「大眼con同近視無咩關係，佢純粹係扮靚」。