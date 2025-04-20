想做嗎？台教育部已婚科長對女下屬強抱摸胸　遭法院與當局這樣罰

教育工作者理應比任何人更懂得守法，濫用職權猥褻更是罪加一等。台灣1名教育部科長駕車載同女下屬到前往開會，結束後卻以「製作會議紀錄」為由，載同對方前往汽車旅館繼續工作，其間科長提議為她按摩，伺機強抱摸胸，甚至詢問「想做嗎？」等不雅問題，受害人嚇得落荒而逃並報警。



涉事科長被捕後受審，遭法院判監禁6個月，但可易科罰金；而教育部事後召開公務人員考績委員會，將其記兩大過免職。



王男提議為女下屬按摩，卻強抱摸胸。（示意圖/gettyimages）

開會後建議到汽車旅館完成工作

台媒於今年4月報道，涉案王姓科長案發時已婚，由於曾經推展特殊教育，落實「一縣市一特教學校」的目標，所以獲得教育部表揚，是次案件亦在當地教育界傳開。

案發2024年4月23日上午，王男駕車載同1名女下屬前往南投縣草屯鎮1間高等職業院校出差開會，上級主管要求盡快遞交會議紀錄，王男遂建議一起前往汽車旅館完成工作。女下屬對有閞建議感到奇怪，但王男稱「那邊比較好工作」，女下屬唯有按其照意思進入房間。

籍詞按摩強抱模胸

女下屬最初正常地工作，但之後王男提議為她按摩放鬆，結果將她強抱，更聲稱「抱一下不會怎樣」，受害人隨即大叫「科長」制止其行為，但礙於對方權勢而不敢太大反抗。王男隨即變本加厲，將她抱到自己雙腿上摸胸，詢問「之前有沒有做過？」、「想不想要做？」，女下屬立即拒絕，但王男用力強拉她的雙手，與自己十指緊扣。

受害人事後需要求醫，有時憶及案情仍會悲泣。（示意圖/gettyimages）

受害人之後趁機逃走，王男竟然開車追上去，甚至要求她「上車」。由於女下屬人生路不熟，而且不知所措，故只好上車離開，事後透過LINE告知同事遭到性侵，當月25日向主管報告遭性騷擾和報警求助，受害人事後需要求醫，有時憶及案情仍會悲泣。

王男︰互相鼓勵的擁抱

南投地檢署跟進調查，王男雖然事後向受害人傳送「真的很抱歉，我也接受被停職處分」訊息，但他辯稱2人平時感情頗好，當時開玩笑詢問可否前往汽車旅館工作，「沒有感覺到女下屬有任何抗拒或不悅」，而且大家「互相鼓勵的擁抱」。

法官將被告判囚6個月。（示意圖/gettyimages）

法官將被告判囚6個月

案件在南投地方法院進行審理，檢方指出，任何性行為都應建立在互相尊重同意的基礎上，對方沉默不代表同意，認為王男利用權勢強制猥褻，法官亦認為被告為了滿足私慾，漠視受害人性自主權，考慮到被告沒有前科、受審理時才認罪，以及沒有和受害人達成和解，裁定「強制猥褻」罪名成立，判處入獄6個月，但可易科罰金。

教育部對被告記兩大過免職

教育部回覆當地媒體查詢時表示，由於王男言行不檢，嚴重政府信譽及公務人員聲譽，作成1次記兩大過專案考績決議，教育部2024年7月23日發布記兩大過免職。

（綜合）