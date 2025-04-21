愛愛是義務？躁夫迫妻穿情趣衣性交　重感冒都硬上　她終極咁反擊

夫妻「愛愛」是正常事，但不能強迫對方配合。台灣苗栗縣1名人夫以「性行為是夫妻義務」為由，強迫妻子發生關係，即使妻子感冒不適，他都不予理會，對妻子硬上，甚至規定如果她留在房內，就需要換上性感衣物，稍一不順就施以肢體暴力。人妻捱打多時，最終忍無可忍申請離婚，法官不但批准，而且將2名子女的撫養權判給女方。



只要妻子拒絕發生性行為，抑或不順其意思，丈夫就會對她施以肢體暴力。（示意圖/gettyimages）

丈夫︰性行為是夫妻義務

台媒於今年4月報道，涉事夫婦與2016年結婚，婚後育有2名子女，孩子出生後，丈夫個性突然轉變，只要妻子拒絕發生性行為，抑或不順其意思，就會以精神、言語和肢體暴力對待她，更揚言「性行為是夫妻義務」，藉此強迫妻子與他性交，甚至連妻子患上重感冒時，他都沒有放過，而且規定如果待在房間，妻子就需要換上性感衣物。妻子曾試過拒絕性交，卻被丈夫遺棄在火車站。

妻子曾被推撞牆 忍無可忍申請離婚

另外，丈夫試過情緒激動，明知妻子當時正背住孩子，仍直接推她撞牆，種種行為令到她心灰意冷，忍無可忍下，決定向苗栗地院申請離婚。

法官批准女方申請離婚，而且擔任2名子女的主要照顧者。（示意圖/gettyimages）

法官批准離婚 女方擔任子女主要照顧者

丈夫在庭上同意妻子說法，但指雙方問題除了是性方面壓抑之外，還包括妻子不願工作和溝通，甚至他罹患了憂鬱症，妻子卻加以嘲笑，所以他才會爆發肢體暴力。人夫表示知錯，希望透過諮商方式解決雙方問題，明言不想離婚。

法官經審理後，認定他們婚姻已生破綻，而且沒有回復希望，有不能維持婚姻的重大理由，批准女方離婚申請，並由她擔任2名子女的主要照顧者，全案仍可以上訴。

（綜合）