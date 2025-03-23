夫妻分房瞓4年「每月行房7、8次」！人妻仍嘆感情難維繫網民認同
撰文：聯合新聞網
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婚後就不該分房睡？一名女網友近日在Facebook群娋一社團《靠北婚姻－暢聊婚姻大小事》發文，表示自己與另一半因照顧孩子而分房睡長達四年，雖然還是有持續性行為，但兩人卻擔心因此影響感情溫度。貼文曝光後，也引起熱烈討論。
夫妻分房瞓，會否有礙維繫婚姻：（按圖了解）
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這位女事主發文指出，「剛剛跟另一半爭吵，他要我上來問問大家，因為小孩而跟另一半分房睡四年之久，會不會影響感情？」她也坦言，房事還是有進行，一個月大約7到8次，自嘲「做到想離婚」。
貼文曝光引起熱議：
．「分房絕對會影響感情」
．「老公一定會有外遇，我朋友就是這樣離婚的」
．「對方已經提出抗議了，表示他很在意。我今天剛好跟我家男人討論到類似的話題，男人的思維是：『為甚麼有了小孩，我卻失去了共枕眠的太太？』」
．「我覺得是男女生想法不同，我老公也說過夫妻就是要一起，不管做甚麼事都是」
也有網友表示：
．「不要說分房睡有外遇，一起睡外遇的也一堆，覺得那跟分房沒關係，是生活上的瑣事、爭吵、房事等沒有被解決，才是影響感情的真正原因」
．「會外遇的就是會，跟有沒有睡在一起沒關係。不會外遇的，就算沒性生活也不會」
．「一個月還有7到8次，這樣還有甚麼好吵的」
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