5歲女童玩沙遭猥褻！陌生翁當眾這樣摸　途人拍片報警　判刑出爐

台灣發生兒童遭猥褺案件。屏東1名老翁見到1名5歲女童獨自在國小籃球場旁玩沙，竟然心生淫念，上前當當眾猥褺女童。有熱心途人見狀，用手機拍下罪證後報警，將淫狼繩之於法。法官經審理後，判處被告入獄4年。



李翁當眾猥褻5歲女童，幸途人拍下罪證及報警，將他繩之於法。（示意圖/gettyimages）

老翁當眾猥褺5歲女童

台媒於今年4月報道，李姓老翁和受害5歲女童一家並不認識，案發2024年4月18日下午，李翁行經屏東縣1間國小籃球場，見到女童獨自在上址玩沙，觀察後留意到女童年紀尚幼，而且不識拒絕要求，於是將女童抱到自己胯下位置，將女童右手捉着伸入自己短褲內，觸摸其生殖器官，而李翁亦伸手入女童內褲撫摸。

途人用手機拍下犯案過程兼報警

途人見狀用手機拍下李翁的犯案過程，同時叫姪女報警處理。警方其後拘捕李翁，而他被羈押近9個月後獲得保釋候審。

法官判處被告入獄4年。（示意圖/gettyimages）

家屬拒和解 法官判被告囚4年

案件在屏東地方法院進行審理，法官檢查醫院診斷記錄、受害人及相關證人口供後，難以認定李翁指侵受害人，但的確進行猥褻行為，認為被告明知女童年性自主意識尚未發展，但為了逞一己私慾，戕害女童身心健全成長，但考慮到被告認罪和表明和解意願，但遭受害人一方拒絕，判處「對未滿14歲之女子犯強制猥褻」罪名成立，判處監禁4年，案件仍可上訴。

（綜合）