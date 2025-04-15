CHIIKAWA海港城│被問公仔全名　內地大媽竟答「這3字」被趕走慘了

CHIIKAWA在香港首間官方期間限定店，4月2日至27日在尖沙咀海港城開放，分3階段發售21款經典公仔。第二輪經典公仔今日（15日）上午11時正式開售，而有指主辦單位為打擊「黃牛黨」、「排隊黨」，職員今日起向排隊人士問有關CHIIKAWA問題，答錯就會被請走。



本港網絡下午瘋傳1段影片，有2名操普通大媽排隊買CHIIKAWA公仔，但被問CHIIKAWA全名時卻無法回答，只說出「3個字」，笑爆全場。大媽們被請離開，但她們拒絕離開並在原地發難，高呼「這麼垃圾的商場嗎有？」。最終有工作人員上前表示「唔使理佢，由佢」，大媽們則轉到客服中心疑似投訴。



影片引來網民熱議，「笑X，笑到眼水都出」、「中氣十足地答出來，可惜答錯，小姐你都係走啦 」、「辛苦晒啲工作人員」。不過也有網民質疑主辦單位做法，「唔係fans唔畀買？」、「購買條款商品說明裏面有沒有禁止非粉絲購買呢？買了送給朋友不行嗎？」，隨即有網民反駁，「你至少得知你要買的是什麼」、「唔係話非fans／唔知乜名唔畀買，而家係明眼人都知一班排隊黨喺到幫炒X買貨。呢啲行為令人討厭啫」。



2名操普通大媽排隊買CHIIKAWA公仔，但被問CHIIKAWA全名時卻無法回答，只說出「3個字」被請走。（sandytcy／threads影片截圖）

內地大媽排隊買CHIIKAWA 叫不出公仔全名被趕走

有港女下午在社交平台threads發布影片，留言「Chiikawa實時現況2.0。救命笑死家人們答唔出Chiikawa全名，答咗『卡哇痴』」。

影片長約1分鐘，見到尖沙咀海港城排隊購買CHIIKAWA公仔的排隊人龍中，有2名大媽正質問工作人員，站在工作人員旁邊的男子幫手解圍，向其中1名戴帽大媽表示「妳答不對問題，就滾，就是這樣，就是這麼簡單，你連這個是什麼都不懂，你買什麼？就是這樣」。

戴帽大媽不滿反駁，男子隨即說「它（CHIIKAWA）是什麼名字？說！」，短髮大媽則衝出堅定地喊「卡哇痴（音近）」，被男子揶揄「卡痴哇妮（音近）啊，他X的」。

被問CHIIKAWA是什麼名字，短髮大媽衝出堅定地喊「卡哇痴（音近）」。（sandytcy／threads影片截圖）

被問CHIIKAWA是什麼名字，短髮大媽衝出堅定地喊「卡哇痴（音近）」。（sandytcy／threads影片截圖）

被問CHIIKAWA是什麼名字，短髮大媽衝出堅定地喊「卡哇痴（音近）」。（sandytcy／threads影片截圖）

被問CHIIKAWA是什麼名字，短髮大媽衝出堅定地喊「卡哇痴（音近）」。（sandytcy／threads影片截圖）

被趕走發難：這麼垃圾的商場嗎？

戴帽大媽未有與男子糾纏，質問工作人員「我來買東西不是來考試的，是不是？你們搞什麼名堂？」，又原地發難高呼「這是什麼商場？這麼垃圾的！這麼垃圾的商場嗎有？」。

戴帽大媽質問工作人員，高呼「這是什麼商場？這麼垃圾的！這麼垃圾的商場嗎有？」。（sandytcy／threads影片截圖）

戴帽大媽質問工作人員，高呼「這是什麼商場？這麼垃圾的！這麼垃圾的商場嗎有？」。（sandytcy／threads影片截圖）

戴帽大媽質問工作人員，高呼「這是什麼商場？這麼垃圾的！這麼垃圾的商場嗎有？」。（sandytcy／threads影片截圖）

戴帽大媽質問工作人員，高呼「這是什麼商場？這麼垃圾的！這麼垃圾的商場嗎有？」。（sandytcy／threads影片截圖）

工作人員多番要求大媽們離開，但大媽們未有聽從，抱怨指她們排隊買CHIIKAWA公仔，排到時卻不能買，質問原因為何。影片最後有另1名工作人員上前表示「唔使理佢（大媽），由佢」。據目擊者指，大媽們之後走到客服中心，疑似投訴。

據目擊者指，大媽們之後走到客服中心，疑似投訴。（sandytcy／threads影片截圖）

網民：笑到眼水都出

網民看過影片議論紛紛，「笑X，笑到眼水都出」、「中氣十足地答出來，可惜答錯，小姐你都係走啦 」、「大笑咗！上次答LABUBU（拉布布），今次進步咗！」、「辛苦晒啲工作人員」、「工作人員做得好」。

主辦單位做法惹爭議

不過也有網民質疑主辦單位做法，「唔係fans唔畀買？」、「購買條款商品說明裏面有沒有禁止非粉絲購買呢？買了送給朋友不行嗎？」、「你去迪士尼給小朋友買玩偶，有些小眾的可能真不知道玩偶個名字。安排賣專給粉絲打擊黃牛是合理的，只要解釋得到原因就可以，不然真可能被投訴到消委會」。隨即有網民反駁，「你至少得知你要買的是什麼」、「唔係話非fans／唔知乜名唔畀買，而家係明眼人都知一班排隊黨喺到幫炒X買貨。呢啲行為令人討厭啫」、「其實答唔出唔畀買真係好合理，明明你想買鄭秀文，都冇理由答容祖兒掛」。