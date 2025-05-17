小紅書女跌八達通！秒被盜用損失$XXX　鬧爆：詛咒你這輩子都便秘

遺失八達通無法即時「cut卡」，眼見被盜用紀錄實在令人氣憤！近日有女生在小紅書發帖怒呻，稱於香港島鶴咀遺失八達通，事後在應用程式發現八達通仍有消費記錄，相信有人撿走後盜用，吃飯及乘車已花掉約530元。女生氣極怒罵「盜卡賊」，詛咒對方「這輩子都便秘」，又反問賊人為何可以心安理得使用他人財物。而網民就提議樓主報失及報警，以減少損失。



有女生在小紅書發帖，稱遺失八達通後發現仍有消費記錄，相信有人撿走後盜用，吃飯及乘車已花掉約530元。（資料圖片）

該名網民在小紅書上發帖怒訴，稱4月7日於香港島鶴咀丟失八達通，當時她將八達通放於口袋，意外跌出掉到地上，疑被人撿走後使用；而八達通是樓主老公幫她增值的，增值額為1,000元。

遺失八達通遭人撿走盜用

根據樓主上傳的八達通應用程式消費記錄照片，當日下午她丟失八達通後仍有被使用的記錄，包括在某泰式餐廳消費了498元，又花27.9元乘搭港鐵。

樓主發現後極其氣憤，發文怒斥「盜卡賊」，「為何見到人家的東西可以理所當然心安理得的使用？？！！並且一頓飯吃掉我480！！是道德淪喪還是人性的泯滅！憑什麽我老公辛辛苦苦賺的錢你一刷就沒了！！」，甚至生氣到「咀咒」對方，「我詛咒你這輩子都便秘」。樓主也表示「各地都是監控我就不信找不到你」。

樓主丟失八達通後仍有被使用的記錄，包括在某泰式餐廳消費了498元，又花27.9元乘搭港鐵。（「iam許多多」小紅書）

帖文引起網民熱議，不少人建議樓主停卡及報警，「可以報警，告對方盜竊，警察會去餐廳調取監控，核實對方身份」、「報警，可以追到刷卡人的」、「為啥不去掛失」，而樓主則回應「準備去」。

網民指幸好沒有自動增值

另有網民分享八達通丟失後被盜用的情況，「我之前都丟了一張，然後被人去711刷完了」、「姐妹，我跟你一樣。卡丟了之後被他吃了一頓$90的海南雞飯」。亦有網民指幸好樓主沒有啟動八達通自動增值，「好彩無自動增值，唔係損失仲大」、「笑死，如果觸發自動增值，他又可以去消費另外一餐海南雞了」。

（小紅書）