居屋2024揀樓｜安柏苑、啟盈苑等5屋苑　5.29起每日更新成交數字

【居屋2024／居屋2025／觀塘安柏苑／東涌裕興苑／啟德啟盈苑／屯門兆湖苑／油塘高曦苑／揀樓／懶人包】去年攪珠的「居屋2024」，發售單位包括觀塘安柏苑、東涌裕興苑、啟德啟盈苑、屯門兆湖苑和油塘高曦苑，以市價七折出售，售價143萬至467萬元。另外，房委會亦會發售300個在「居屋2020」、「居屋2022」及「居屋2023」因買賣協議撤銷而收回單位，以及新一批約400個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。



房委會公在於5月29日起開始揀樓，本文將持續更新「居屋2024」每日單位發售情況。



居屋2024｜市值七折推售5屋苑涉7,132伙

居屋2024涉及5個屋苑共7,132伙，包括觀塘安柏苑420伙、啟德啟盈苑1,736伙、東涌裕興苑1,344伙、油塘高曦苑864伙及屯門兆湖苑2,768伙，單位實用面積介乎278至510平方呎，以市價7折出售，平均呎價為5,980元至9,230元不等，售價由143萬元至467萬元。

居屋2024涉及5個屋苑共7,132伙，啟德啟盈苑有1,736伙。(政府新聞處圖片）

觀塘安柏苑單位間隔、售樓資料：請按此

東涌裕興苑單位間隔、售樓資料：請按此

啟德啟盈苑單位間隔、售樓資料：請按此

屯門兆湖苑單位間隔、售樓資料：請按此

油塘高曦苑單位間隔、售樓資料：請按此

居屋2024亦會會重售70個因撤銷買賣協議（撻訂）而回收的居屋單位，當中包括港島北角驥華苑7個單位、啟德啟欣苑14個單位等，而綠白表分配比例為四比六。而「居屋2024」亦會發售新一批約350個租者置其屋計劃（租置計劃）回收單位。

居屋2024會重售67個因撤銷買賣協議而回收的居屋單位，當中包括港島北角驥華苑7個單位。（資料圖片）

居屋2024｜揀樓次序

（房委會網頁）

5個情況會被DQ▼▼▼

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居屋2024｜轉讓限制