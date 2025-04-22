Google演算法變捉姦神器！妻子屢收旅館廣告　姦夫捱告咁講遭打臉

Google演算法根據用戶經常瀏覽什麼類型網站，因而提供相關廣告，豈料變成「捉姦神器」！台灣高雄1名人夫意外發現妻子手機的Google頁面，經常有汽車旅館廣告，暗生懷疑，經質問後驚揭妻子出軌，通過交友程式和男網友「約炮」後發展婚外情，產後回台中坐月時多次到汽車旅館幽會，除多次發生關係，還試過到山上「野戰」。人夫怒告姦夫索償50萬新台幣（約12.7萬港元），姦夫只承認發生1次關係，但遭人妻口供和物證打臉，法官經審理後判處賠償30萬新台幣（約7.7萬港元）。



人夫意外發現妻子手機的Google頁面，經常有汽車旅館廣告，暗生懷疑。（示意圖/gettyimages）

妻子手機Google搜尋頁面 推送汽車旅館廣告

台媒於4月報道，案件在高雄地院審理，原本從事教學職務的綠帽夫表示，和妻子2014年結婚，育有2子，原來以為家庭美滿，但到了2023年初，人夫發理妻子手機的Google搜尋頁面，經常推送汽車旅館廣告，懷疑對方背住自己搜尋汽車旅館資料。妻子被他質問下承認由2018年至2023年中秋節期間，和1名男網友發展婚外情，每2至3個月就會發生1次關係。

綠帽夫稱受妻子外遇影響，自己罹患抑鬱症，遭到學校辭退，憤而向姦夫索償50萬新台幣（約12.7萬港元）。

妻子承認由2018年至2023年中秋節期間，和1名男網友發展婚外情，每2至3個月就會發生1次關係。（示意圖/gettyimages）

姦夫捱告後喊冤，聲稱只在2018年和人妻發生過1次性行為，事發當日知道對方已婚後，就未有再發生過關係，雙方只是聊天。

人妻交友程式認識姦夫 產後坐月多次性交

人妻出庭表示，自己當年透過交友程式認識姦夫，剛認識已告知對方自己已婚身份，產後返回台中坐月期間，多次和姦夫於汽車旅館「約戰」。即使轉到台北居住，她每次到台中，都會和姦夫發生關係。

人妻提供的對話紀錄顯示，2023年6月5日，姦夫獲悉人妻前往台中，隨即傳出「感覺很久沒刺激的做了」、「最近一次印象的刺激做愛，就是跟妳在外埔那邊山上了」等不雅訊息，同時提供下體勃起照片，人妻亦回覆類似內容。

法官判處被告賠償30萬新台幣。（示意圖/gettyimages）

法官判處賠償30萬新台幣

法官認為這段不倫關係長達4年以上，明顯侵害人夫配偶權，判處被告賠償30萬新台幣（約7.7萬港元），案件仍可上訴。

（綜合）