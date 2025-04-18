無公德心！男學生巴士歎炸雞遺大堆垃圾　港男公審網民建議這樣做

巴士不准飲食，但有不少人違規。有港男在網上發相，指在265B巴士上有中學生坐在上層最後排，在吃炸雞餐大快朵頤，他又將汽水放在地上，完全不理會巴士上不准飲食，更離譜的是他吃完後未有「執手尾」就下車，在座位上及地下遺下垃圾，港男鬧爆他沒有公德心，於是在網上公審。



不少網民鬧爆學生的行為缺公德心，「食完放喺車CXs，先唔講食嘢係官方唔容許，偷食完自己拎走啦大佬」、「依家佢仲要著住校服犯，影衰埋學校，最好畀學校知道，記佢個缺點」。也有人認為樓主不應只拍照公審，應要立即阻止，「我會同佢，同學你留咗嘢喎，專登大聲講，成車聽到，佢仲唔好意思唔拎？」。



樓主在265B巴士上拍下有男生在吃炸雞外賣。（ Threads圖片）

有港男在Threads上發相，寫上「宜家啲學生真係有公德心」，指在早前坐265B巴士，在上層最後排看到有中學生在吃外賣炸雞餐，將炸雞放在膝上，但汽水則放在地上。

男生在巴士上吃炸雞後遺下垃圾

樓主拍下男生在後排大快朵頤的畫面。而另一張相則是座位空空如也，只見外賣食物盒及汽水被遺下，男生沒有帶走垃圾便離去。樓主不滿他的行為缺乏公德心，於是將照片放上網公審。

帖文引來不少網民熱議，有人鬧爆，「食完放喺車CXs，先唔講食嘢係官方唔容許，偷食完自己拎走啦大佬」、「依家佢仲要著住校服犯，影衰埋學校，最好畀學校知道，記佢個缺點」。

男生將垃圾遺下在車廂內，樓主鬧爆對方無公德心。（ Threads圖片）

網民：叫佢執走啲垃圾

有人認為樓主不應只拍照，應要立即制止對方，「做乜唔即場X佢？」，樓主回應「而家幾後悔冇，當時瞓着咗」。有網民表示「我會同佢講，同學你漏咗嘢喎，專登大聲講，成車聽到，佢仲唔好意思唔拎？」、「曾經有個小學肥妹係巴士食甜筒，食朱古力，放哂啲垃係隔離櫈同窗邊，想起身落車，我立即叫佢執走啲垃圾」。根據香港法例，任何人士在公眾地方亂拋垃圾，都會被定額罰款3,000元。