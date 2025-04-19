CHIIKAWA曱甴形公仔？淘寶售$XX　網民為創意震驚：這隻是卡哇痴

日本人氣動漫《CHIIKAWA吉伊卡哇》熱潮席捲亞洲，尖沙咀海港城設限定店，引來大批粉絲搶購公仔。近日內地網購平台淘寶竟然出現「A貨變異版」CHIIKAWA公仔，店家將Usagi（烏薩奇／兔哥）和飛鼠（又名小桃），與蟑螂（曱甴）形態混合製成小掛件，引來香港網民熱議，大呼「呢隻係卡哇痴，呃我唔到嘅」、「呢隻係Kawachii嘅Giusa嚟㗎」。



近日內地網購平台淘寶出現「A貨變異版」CHIIKAWA公仔。（淘寶網頁圖片）

淘寶驚現曱甴形CHIIKAWA公仔

淘寶一向有售各式各樣的CHIIKAWA公仔，不過近日竟然有店家為求突圍而出，製作「曱甴」形態的Usagi和飛鼠小掛件，公仔身形扁長，頭頂有兩條長長的蟑螂觸鬚，發送地在深圳，售價每個51.2人民幣（約54港元）。截至今日（4月17日）下午4時50分，網站顯示此產品僅4人看過，暫未有人付款購買及評價。

近日內地網購平台淘寶出現「A貨變異版」CHIIKAWA公仔。（淘寶網頁圖片）

近日內地網購平台淘寶出現「A貨變異版」CHIIKAWA公仔。（淘寶網頁圖片）

店家將Usagi（烏薩奇/兔哥）與蟑螂形態混合製成小掛件。（淘寶網頁圖片）

店家將Usagi（烏薩奇/兔哥）與蟑螂形態混合製成小掛件。（淘寶網頁圖片）

曱甴形CHIIKAWA公仔發送地在深圳，售價每個51.2人民幣（約54港元）。（淘寶網頁截圖）

網站顯示此產品僅4人看過，暫未有人付款購買及評價。（淘寶網頁截圖）

網民：呢隻係卡哇痴

相關產品引來香港網民熱議，大呼「呢隻係卡哇痴，呃我唔到嘅」、「烏薩蟑」、「烏甴奇」、「好似變咗皮老闆咁嘅樣海綿寶寶」、「有啲嘢唔喺你想扮就扮到，想抄就抄到」、「啲公公婆婆會唔會以為係特別限量版」。不過亦有人笑言「有種惡心的可愛感」、「得意過隻兔好多」、「好想買嚟掛下添，想玩下」。