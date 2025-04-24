幫友人照顧2歲女！男子狂打兼逼做「拱橋」　1理由稱非虐待仍罪成

已所不欲、勿施於人，但就算自己接受，也不等於可以同樣地對待他人！台北1名外賣員受到女友人委託，代為照顧對方的2歲女兒，他卻1個多月內不斷虐待女童，不但用手拍打向女童臀部，而且處罰女童在浴室內做出「拱橋」動作，造成她全身多處地方瘀青。幼稚園老師發現女童身上傷勢，遂帶她往求醫，案件因而曝光。



案件審理期間，男被告承認傷害女童，但否認虐待，辯稱自己「從小被打到大」，所以有樣學樣，不過法官不同意其觀點，最終判定「成年人故意對兒童犯傷害」罪名成立，判處1年6個月有期徒刑。



邱男多次虐待和毆打2歲女童，終被判罪成。（示意圖/gettyimages）

台媒於4月報道，女童的葉姓親生父親於2023年入獄服刑，生母因忙於工作而無法照顧女兒，同年11月，她將女兒交由從事送外賣的邱姓男友人照顧。

拍臀兼命令做「拱橋」致不斷跌傷

在照顧女童的1個多月期間，邱男多次虐待和毆打女童，除了用手拍打向女童臀部外，更命令女童在浴室內手腳撐地，抬高臀部，做出「拱橋」動作，女童因力氣弱小而經常滑倒，因而全身多處瘀青受傷，包括臉頰、大腿和臀部。

直到同年12月下旬，幼稚園老師發現女童身上傷痕纍纍，遂帶她前往醫院求醫，醫生判定幼童極大機會受虐，隨即依照規定通知警方，警員經調查後拘捕邱男。

女童全身多處瘀青受傷，被老師帶去看醫生而揭發案件。（示意圖/gettyimages）

案件在台北地院審理，女童生母表示，因自己工作忙碌，沒有留意女童傷勢，而邱男稱其女兒是跌傷。生女承認知道邱男曾體罰女兒，包括做出「拱橋」動作，當時女兒額頭紅腫，數天後臉部整片瘀青，但她只是斥責邱男，要求「帶小孩不要這麼粗魯」。

被告否認虐兒 辯稱自己「從小被打到大」

被告在庭上承認傷害女童，但他辯稱自己同樣「從小被打到大」，否認虐待女童。法官4月16日作出裁決，裁定「成年人故意對兒童犯傷害」罪名成立，判處被告入獄1年6個月，案件仍可上訴。

（綜合）