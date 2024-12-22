LAWSON即將進軍香港？網友力推4大獨賣人氣商品　日本旅遊必試

「LAWSON要來香港了嗎？」這幾天成網友熱烈討論的話題，期待的不僅是日系便利商店的新選擇，還有那一系列在日本狂賣的「限定商品」。



有網友興奮表示，

「拜託把日本的東西整個搬過來」

「好愛晚上回飯店帶他們家熱食配啤酒」

「拜託甜點、炸雞君什麼的都搬來！」

「可能直接開炸雞塊專門店會比較賺」



也有人好奇，這股新勢力是否能撼動其他便利商店巨頭的地位。

在旅行的空檔、肚子微餓的午後，或是夜深人靜的消夜時刻，便利店總是最佳補給站。LAWSON不僅時常推出限定聯名，熟食與甜點更是網友強力推薦的必吃選擇，《網路溫度計DailyView》幫大家盤點幾項LAWSON獨賣的商品，去日本旅行時，不妨去試試看！

日本旅行必食，LAWSON獨賣商品4款推薦（點擊放大瀏覽）👇👇👇

LAWSON進軍香港？網友推介4款人氣商品 日本旅行不容錯過（01製圖）

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1. 炸雞君

說到便利店炸雞，怎能不提LAWSON的「炸雞君」！這款狂賣超過30年的經典炸雞，不只是日本旅遊的必吃清單，更是消夜時的超人氣選擇。每天使用日本國產雞肉現炸，放入保溫櫃供客人自取，口感酥脆多汁，一口接一口讓人停不下來。

基本口味有原味、辣味、芝士、檸檬，還會定期推出期間限定新口味；網友大讚，

「有夠好吃的啦，價格又便宜」

「經過各家便利商店評比，LAWSON炸雞君是第一名相信我」

「各有特色，可是LAWSON炸雞真的好吃」



2. 串燒

說到日本的串燒，不一定非得走進居酒屋才能享受！LAWSON的串燒，用日本國產雞肉製作，價格實惠，卻不輸專業店的水準；雞腿肉嫩而多汁，雞皮微焦帶脆，每一口都滿是炭火烤出的香氣，無論是宵夜解饞，還是旅途中隨手買來充飢，平價又美味的串燒都相當適合，網友回味,

「炸物、串燒，很多都很厲害」

「LAWSON的炸物、可樂餅、炸雞肉串甚麼的，都很喜歡」



3. 蛋糕捲

LAWSON便利店的甜點自有品牌「Uchi Café」堪稱甜點控的天堂，其中的鮮忌廉蛋糕捲更是人氣王！採用北海道鮮忌廉，蛋糕體Q彈，帶著麻糬般的細膩柔軟，每一口都散發濃郁奶香，甜而不膩，切成剛好一口的小份量，方便食用，讓人容易一片接一片，根本停不下來！

網友表示，

「裡面的鮮奶油超像現打的，口感很細膩絲滑不會覺得膩，表皮是有點Q的」

「蛋糕體卻有麻糬大幅的Q彈感，裡頭包裹著爆漿的香濃奶油餡，吃起來過癮又不膩口」

「蛋糕捲我也超愛！甚至一個人吃完一條呢」



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4. 銅鑼燒

LAWSON的銅鑼燒為「Uchi Café」推出人氣商品之一，看似樸實卻暗藏驚喜！柔軟帶Q的外皮，越嚼越能感受到香氣的層次，內餡則是細膩的奶油與紅豆，甜度恰到好處，濃郁卻不膩口，網友表示，

「每次的口味雖然都不一樣，但是沒有一次失敗！真的超強的」

「LAWSON濃抹茶銅鑼燒打趴台灣超商，真心大推」

「每次到日本都會吃的東西就是LAWSON的Uchi Cafe銅鑼燒」

「不管是皮還是餡都超好吃」



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