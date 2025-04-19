偷拍？東鐵男疑偷拍2美女　港女偷拍「偷拍過程」：影完1個又1個

港鐵有乘客疑似偷拍？近日有女生在社交平台上傳影片，片中可見1名男子乘坐東鐵綫時，疑似高舉手機開啟拍照功能並「偷拍」2名女子。而發現經過的女生亦即時用手機偷拍男子的疑似偷拍行為，並指對方「影完一個又影隔離嗰嗰女仔」。事件引起網民熱烈討論，有人笑指「黃雀在後」、「佢偷拍人哋但被人偷拍返佢」。



有女生乘坐東鐵綫時，發現1名男子疑用手機偷拍2名女子，於是該女生亦即時用手機偷拍男子的疑似偷拍行為。（Threads影片截圖）

該名網民在社交平台Threads上傳影片，指於港鐵東鐵綫列車疑遇到有男乘客偷拍2名女乘客，並表示「東鐵綫偷拍狂，影完一個又影隔離嗰嗰女仔」。

男子行為可疑 用手機相機對焦2女生

從影片可見，1名身穿黑衣倚門而站的男子正高舉手機，並開啟手機相機功能，從熒幕可見，男子點選放大功能然後拍照，畫面曾定焦於1名穿白色外套女子的上半身，及另1名長髮女子的側臉，而2名女子均沒有看向鏡頭，似乎並不知道被拍攝。之後，男子四處張望，並疑看向樓主鏡頭，影片至此結束。

樓主帖文驚慌表示「俾佢發現咗落車會唔會死」，又提醒其他女性乘客小心，「女仔人多搭地鐵要小心保護自己，但嗰兩個女性衣着都唔暴露」。

樓主發現該男子打開相機在掃視車廂內的女性。（Threads影片截圖）

男子手機開啟了相機拍攝功能，畫面曾定焦於1名穿白色外套女子的上半身，及另1名長髮女子的側臉。（Threads影片截圖）

男子手機開啟了相機拍攝功能，畫面曾定焦於1名穿白色外套女子的上半身，及另1名長髮女子的側臉。（Threads影片截圖）

網民笑指「黃雀在後」

帖文引起網民熱議，而相關影片、截圖等更被轉載至其他社交平台，引發更多網民關注。有網民與樓主一樣，同樣懷疑男子正在偷拍他人，「睇中靚女就影低」、「係咪影緊個女仔心口」；也有人戲稱「螳螂捕蟬，黃雀在後」、「佢偷拍人哋但被人偷拍返佢」。

男子疑拍下照片後再將鏡頭移向人群。（Threads影片截圖）

男子疑拍下照片後再將鏡頭移向人群。（Threads影片截圖）

男子疑發現正被拍攝，轉頭看向樓主的鏡頭。（Threads影片截圖）

不過也有網民有不同意見，並指樓主同樣在「偷拍」，「真心問，佢唔係偷拍裙底或私人部位，其實有咩問題？樓主自己都係做緊同一樣嘢喎」、「偷拍人哋偷拍人」；亦有人指「你點知佢哋係咪識得」。

然而，也有網民始終覺得男子行為欠妥，「無人鍾意俾人偷拍」、「偷拍動機是關鍵。我相信沒有什麼人會希望自己在平常生活的情況下，也被不知名人士偷拍存檔起來」。

網民建議應即時開聲

另有網民就認為若遇到類似情況，應該開聲詢問或制止，「畀我會大聲講『嗰位着黑色外套男士，你做乜偷影女士嘅』」、「直接開聲X啦！誤會咪即場還佢清白，好過而家估估下」。

（Threads、Facebook）