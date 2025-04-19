青衣街市成老鼠樂園！老鼠亂走爬上肉檔砧板播菌　網民︰好多米奇

街市打烊後，老鼠出沒成常態？網上流傳1條影片，顯示青衣街市關門後驚現多隻大老鼠出沒，最少同時有4隻老鼠肆無忌憚亂跑，甚至爬到肉檔砧板。目擊者隔着玻璃門拍攝影片，其中1隻老鼠試圖走近，似對玻璃後的人毫不懼怕。



影片令網民震驚，嘲諷道「好開心呀！米奇、米妮」，但亦有人認為街市難以完全阻止老鼠出沒、「其實個個街市都係咁」、「街市冇老鼠，你先驚啦」、「算少啦」。



青衣街市關門後驚現鼠蹤，有多隻老鼠肆無忌憚出來覓食。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

老鼠在街市內任意走動。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

多隻老鼠四出覓食 無懼有人拍攝

相關影片被上載至facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」，長約39秒，樓主匿名表示現場是青衣街市，卻變成「老鼠樂園」。片中可見，街市相信已經關門，檔主一早收拾好貨物，其間有多隻老鼠出沒，而且分頭行事，前往不同地方，其中1隻走近拍攝者的玻璃門位置，對於有人站在該處，似是毫不懼怕。

多隻老鼠分頭亂跑。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

老鼠在街市內四處游走。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

1鼠爬到肉檔砧板

鏡頭一轉，有1隻老鼠爬到肉檔砧板，未知是否有殘留肉碎或被肉香吸引，由於老鼠身上有極多病菌，網民擔心如果肉檔事後沒有清洗消毒，恐令肉類受污染。

其中1隻老鼠走近街市玻璃門，與拍攝者極為接近。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

老鼠其後急奔到其他其方。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

有1隻老鼠爬到肉檔砧板。（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」影片截圖）

網民︰五星級大鼠出動

影片令網民感到震驚，直指「好多米奇」、「五星級大鼠出動啦」，又嘲諷「人食完，咪到老鼠食囉，人鼠共融」。不過，有網民亦指街市可以匿藏位置多，而且不乏食物，故難以完全杜絕老鼠。

（facebook群組「中港改車斗陰影片關注組」）