荔枝角公園噴水池驚現「老鼠」！街坊嚇親　網民：非老鼠係好嘢嚟

除了老鼠、倉鼠，還有這種鼠！有荔枝角街坊於網上發文表示，在荔枝角公園1個噴水池中發現疑似老鼠，她起初以為噴水池開始養魚，走近後察看立馬被嚇倒。不過有眼利網民指出，該隻鼠實質是鼩鼱，俗稱錢鼠，「係好嘢嚟，會食蚊食其他昆蟲嘅，唔好將好人睇做壞人」。



有荔枝角街坊於網上發文表示，在荔枝角公園1個噴水池中發現疑似老鼠。（fb群組「Mei Foo 美孚」圖片）

荔枝角公園噴水池有「老鼠」

該街坊於facebook群組「Mei Foo 美孚」發文表示，在荔枝角公園、近美孚新邨第八期1個噴水池中發現疑似老鼠，「我最初仲以為做乜嘢噴水池幾時開始養魚，行近啲睇，WTX!!!!!!」。照片可見，該隻鼠皮色黝黑，一度在水中探出頭來。

該街坊起初以為噴水池開始養魚，走近後察看立馬被嚇倒。（fb群組「Mei Foo 美孚」圖片）

有眼利網民指出，該隻鼠實質是鼩鼱，俗稱錢鼠，「係好嘢嚟，會食蚊食其他昆蟲」。（fb群組「Mei Foo 美孚」圖片）

網民：叫鼩鼱係好嘢嚟

有網民笑言，「私家泳池」、「今日天氣又熱，自己又食得太肥，要爆返幾個池瘦身」、「游完水，一陣上岸曬下太陽」、「鼠鼠喺水底練緊閉氣」，亦有人猜測「應該係食咗老鼠藥不停咁飲水，飲到脹死咗」。

不過有眼利網民指出，噴水池中的並非老鼠，「呢隻唔係老鼠嚟，叫鼩鼱，俗稱錢鼠，但完全同老鼠無關，係好嘢嚟，會食蚊食其他昆蟲嘅，唔好將好人睇做壞人」、「老鼠唔係咁樣裸鼻細眼，條尾都唔會咁多毛」、「老鼠條尾好長，的確可能唔係老鼠」。