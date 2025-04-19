牛頭角寶馬男司機亂拋垃圾！開車門棄餐具影片瘋傳　網民︰拉得！

這樣亂垃圾也太缺德了吧？網上流傳1條「車cam」影片，拍到1輛寶馬私家車停在牛頭角馬蹄徑燈位前，男司機突然打開車門，將膠兜連竹籤放在馬路上，然後開車離開。



影片被傳開後，大量網民留言直斥司機缺德，呼籲「請立即舉報」、「做佢啦」、「睇動作嘅流暢度，一定係慣犯」、「嘩，咁冇品嘅」、「影埋車牌，拉得！」。



1輛寶馬私家車泊在燈位前，等候路人過馬路後開車。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

男司機突然打開車門。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

寶馬司機突開車門 膠兜連竹籤放馬路

相關影片被上載至facebook群組「車cam L（香港群組）」，長約21秒，現場是牛頭角馬蹄徑近牛頭角道，設有雙黃線，畫面顯示拍攝時間是4月18日下午4時許，前方1輛寶馬私家車泊在燈位前，停候行人過馬路後轉燈號，其間男司機突然打開車門，當眾將膠兜連竹籤放在馬路，然後再關好車門駛離現場，相信是司機吃完小食，不想將餐具放在車內，亦不願下車前往附近的垃圾桶丟棄，所以這樣隨意棄置垃圾。

司機當眾將膠兜連竹籤放在馬路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機當眾將膠兜連竹籤放在馬路。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

司機關好車門駛離現場。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民︰報食環罰3,000蚊

許多網民留言指「嗰次我都係報食環， 前車罰咗3,000蚊」、「保護香港，人人有責」、「呢啲唔做對晤住自己」、「牛肉乾都係320蚊，仲貴過抄牌」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）