絕世筍工？老闆慨嘆：上班浪費時間　打工仔「被迫」放1天有薪假

體諒員工的老闆的確「唔話得」！有打工仔日前發文，指老闆突然反思「返工好嘥時間」，然後體諒他工作辛勞加上許久不曾請假，竟然「命令」他放假，甚至大方到「送」他1日假期，不會扣減他的年假。樓主無端獲得1日假期，反略感無奈，指自己「冇得Say No」，結果就引來大批網民指他「晒命」，同時有人甚是羨慕，還問樓主公司「仲請唔請人」。



有打工仔日前發文，指老闆強迫他放假1天。（《大叔的愛》劇照）

該名網民在facebook專頁「奴工處」發文，稱其近日被老闆「強迫放假」。樓主指當日他等老闆結束會議後進去請求某些工作上的批核，誰知老闆突然搭着他的肩膀，同時大呻「其實我都唔知點解要返工，真係好嘥時間，你話係唔係？」。

老闆迫放假 不扣減大假

樓主被嚇了一跳，懷疑老闆「唔知係咪開會開到太攰」，但也隨意和應。出乎意料的是，老闆突然體諒樓主工作辛苦，稱他許久未放假，要求他翌日放假1天，更大方表示不會扣減他的年假，又表示「你聽日唔好返工啦，放下假啦！唔好畀我聽日見到你」。

樓主稱「半推半就下我就冇啦啦被迫放假」，之後向上司表示是老闆命令，無從拒絕。

有網民甚是羨慕樓主「被迫放假」，還問樓主公司「仲請唔請人」。（《大叔的愛》劇照）

網民紛紛表示羨慕

帖文引來網民熱議，不少網民見樓主文末還「委屈」指「冇得Say No」，都笑指他「係咪哂命」，更有人大表羨慕，「請問仲請唔請人」、「我都想要咁嘅老細」。

不過，也有部份網民「唔睇好」，並提醒樓主「要小心」，「一陣話『我無印象我有咁講過』話你曠工」、「係咪有人嚟見工，仲要見你份工？」、「叫你放假會唔會倒扣人工先？」、「千祈唔好用這種形式放假，將來有問題就會揸住呢樣嘢同你講。例如減你人工，非辦公時間有突發事要你去」。

（奴工處）