港女買60張六合彩做「散水餅」 竟全部中X獎 每位同事收咁多錢
撰文：布萊恩
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【六合彩】這份「散水餅」也太驚喜了吧！有港女於社交平台發文，指她日前離職時，買了60張一模一樣的六合彩號碼彩票予同事當作「散水餅」，沒想到這60張六合彩彩票竟然奇蹟中獎，每位同事都能分到獎金，令「全公司都好嗨」。
港女買60張六合彩全中獎
60張六合彩彩票一同中獎，是什麼感覺？該港女於4月2日在社交平台發布相片，指當日是其工作上班日的「Last Day」，買了60張一模一樣的六合彩號碼彩票予同事當作離職「Farewell」，留言「如果發就一齊發啦，希望新聞會報：今期頭獎有60注中」。
每位同事可分40元獎金
沒想到樓主竟真的獲「幸運之神」眷顧！她至4月12日再發帖文，指這60張彩票都中了3個號碼，即獲發六合彩彩票的同事均獲得40元獎金，令「全公司都好嗨」，「全公司每人中左$40，仲係最廢嘅2+4+7」。
從樓主上載六合彩彩票見到，她買了4月3日開彩的2025年第37期六合彩，號碼是2號、4號、7號、18號、25號、30號，而當期六合彩攪出號碼為2號、4號、7號、29號、32號、40號，特別號碼44號，意味樓主六合彩彩票中3個號碼，可獲七獎40元獎金。
另外，當晚六合彩頭二獎都無人中，三獎95.5注中，每注派52,110元；七獎亦只有97863.5注中，可見樓主買60注都中七獎是相當幸運。
網民驚歎：好正
帖文引來網民驚歎，「喂呀，好正」、「60×40= $2400勁」、「恭喜」。
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