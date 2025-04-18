港女買60張六合彩做「散水餅」　竟全部中X獎　每位同事收咁多錢

【六合彩】這份「散水餅」也太驚喜了吧！有港女於社交平台發文，指她日前離職時，買了60張一模一樣的六合彩號碼彩票予同事當作「散水餅」，沒想到這60張六合彩彩票竟然奇蹟中獎，每位同事都能分到獎金，令「全公司都好嗨」。



買六合彩彩票當「散水餅」，竟然有驚喜！（資料圖片）

港女買60張六合彩全中獎

60張六合彩彩票一同中獎，是什麼感覺？該港女於4月2日在社交平台發布相片，指當日是其工作上班日的「Last Day」，買了60張一模一樣的六合彩號碼彩票予同事當作離職「Farewell」，留言「如果發就一齊發啦，希望新聞會報：今期頭獎有60注中」。

樓主買了60張一模一樣的六合彩號碼彩票予同事當作離職「Farewell」。（wongyi.ting／threads圖片）

每位同事可分40元獎金

沒想到樓主竟真的獲「幸運之神」眷顧！她至4月12日再發帖文，指這60張彩票都中了3個號碼，即獲發六合彩彩票的同事均獲得40元獎金，令「全公司都好嗨」，「全公司每人中左$40，仲係最廢嘅2+4+7」。

60張彩票都中了3個號碼，即獲發六合彩彩票的同事均獲得40元獎金。（wongyi.ting／threads圖片）

從樓主上載六合彩彩票見到，她買了4月3日開彩的2025年第37期六合彩，號碼是2號、4號、7號、18號、25號、30號，而當期六合彩攪出號碼為2號、4號、7號、29號、32號、40號，特別號碼44號，意味樓主六合彩彩票中3個號碼，可獲七獎40元獎金。

2025年4月3日六合彩攪出號碼及中獎情況。（馬會網頁）

另外，當晚六合彩頭二獎都無人中，三獎95.5注中，每注派52,110元；七獎亦只有97863.5注中，可見樓主買60注都中七獎是相當幸運。

網民驚歎：好正

帖文引來網民驚歎，「喂呀，好正」、「60×40= $2400勁」、「恭喜」。