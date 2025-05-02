巴士滿座！上層女乘客疑「霸」2座位放行李篋　網民不滿斥：自私

時有乘客拖篋坐巴士，但如果擺放欠妥便可能影響他人。近日有網民乘搭幾乎滿座的巴士時，發現上層尚有1個空位無人坐，原來坐在空位旁的女乘客將行李篋放到空位前方，導致就算有乘客想坐也不夠空間安放雙腿。該網民指當時「全車滿到要企」，但女乘客卻霸佔空座，於是決定拍照「公審」對方。有網民留言支持樓主，批評女子「真係幾X自私」，亦有人指應該「叫佢攬住個篋嚟坐」。



樓主指當時巴士「全車滿到要企」，但卻有女乘客疑霸佔空座安放行李篋。（「phoebexsin」Threads圖片）

該名網民在社交平台Threads抱怨，指日前乘坐巴士時，巴士已經近乎滿座，不少乘客需站立，惟上層還有1個空座位，但坐在空位旁的女乘客卻將行李篋放在空位前方，霸佔了2個座位，樓主於是發帖批評對方「自私」，「想睇實個篋建議你碌返落下層或者搭的士，全車滿到要企，你就自私到擺個篋喺度」。

行李篋放身旁座位

從照片可見，巴士顯示牌展示當時正前往屯門赤鱲角隧道轉車站，而上層已經滿座，但其中1名女乘客身旁尚餘1個空位。不過，女乘客雖然坐在窗邊位，卻將1個白色小型行李篋放在旁邊空座的前方空間。就算有乘客想坐下，相信也只能側身面向走道而坐。

女乘客坐在窗邊位，卻將1個白色小型行李篋放在旁邊空座的前方空間。（「phoebexsin」Threads圖片）

帖文引起網民熱議，有網民支持樓主，並認為相中女子「霸佔」2個座位的行為不妥，「真係幾X自私」、「至X憎呢啲人，佢畀咗兩個位嘅錢？」。有不少網民認為不夠空間坐下，「對腳可以擺邊」，但就有網民提議「叫佢攬住個篋嚟坐」、「我會照坐落去，然後抱住膝頭，對腳踩住佢個篋坐」。

網民：點解唔開聲

另有網民就認為樓主應該即場開聲，要求對方拿開行李篋，「其實即時X佢會唔會有用啲呢？」、「你唔開聲點知佢係咪其實肯拎開」；亦有網民認為「唔放上櫈已經好畀面」、「我都試過迫於無奈上上層，但我就自己攬住個篋擺大髀」。

（Threads）