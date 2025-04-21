港女淘寶買「小匙羹」！驚揭真身竟是情趣用品　她崩潰︰仲點用？

網上購物有時未必知道貨品真正用途，隨時買錯貨。有港女在網上表示，日前打算在淘寶購買小匙羹用作吃乳酪，選購了1隻造型精美的粉紅玻璃「小匙羹」。惟收貨後，女生瀏覽該商品的討論區內容，驚揭所謂「小匙羹」原來是於情趣用品的「肛門塞」，港女當場崩潰，慘呻「見到佢就諗起啲人用嚟插其他窿，我仲點用佢？」。



許多網民笑言「會唔會收到人地退返嚟嘅貨？」、「救命，我都以為係匙羹」、「一物多用」，亦有「識貨」網民指：「下？一睇就知係肛門塞啦！」



樓主購買1隻粉紅玻璃「小匙羹」，但原來這是屬於情趣用品的「肛門塞」。（Threads圖片）

樓主買「小匙羹」 驚揭是肛門塞

樓主在Threads表示，本身打算在淘寶購買小匙羹，用來作吃乳酪用途，其間見到1隻粉紅玻璃「小匙羹」，形容「靚靚地咁」，於是入貨。之後她無聊地「撳返入去佢個問題區睇」，驚見用戶詢問「好不好用？絲不絲滑？痛嗎？」、「女朋友滿意嗎？會不會有點小？」，雖然部份淘寶網民繼續開玩笑稱「這是勺子，用來吃飯」，但亦有人留下真實用後意見，揭發這是屬於情趣用品的「肛門塞」。

樓主崩潰形容「咁點呀？我仲用唔用呀？」、「𠵱家見到佢就諗起啲人用嚟插其他窿」。（《這個夏天有異性》電影截圖）

網民︰1個價錢、2個用法

真相令到樓主大感崩潰，直言「咁點呀？我仲用唔用呀？」、「𠵱家見到佢就諗起啲人用嚟插其他窿」。

大量Threads網民笑言「買到隻造型咁特別」、「一匙兩用啫⋯有乜問題先」、「1個價錢2個用法，用嚟食嘢無問題」、「當你覺得佢靚，你就已經中招了」。

（Threads）