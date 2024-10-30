淘寶連「朋友圈包裝」都有得買？足不出戶秒變名媛富二代抖音女神

大夥的朋友圈有沒有這類人？朋友圈定位一天一個變化，這些人似乎什麼都不用幹，每天就是到處旅遊、度假、購物，過着普通人望塵莫及的光鮮日子。相比之下，手機前的自己像表情包裏滑稽的馬騮。



更神奇的是，社交平台上，他們曬出的精緻生活帖，基本上如出一轍，不禁令人懷疑富二代是不是已經一街都是了？

在淘寶花4.9 包裝「富二代」朋友圈

眾所周知，大眾想象裏的富二代，社交軟件裏面至少要有一堆開豪車、坐遊艇、住五星級酒店、吃網紅餐廳的照片，要拍出這麼多高大上的照片，加起來的開銷似乎有點超負荷了。而打開自己的手機，錢包餘額甚至喝不上一杯星巴克。

阿爍就知道，所謂的「富二代」不過是定時取圖發朋友圈。「只要你一心想裝富貴，總能找到符合你心理價位的辦法。」因為曾經的他，會在裝人設、裝鬆弛，用好看的食物、風景、自拍，各種經擺拍、調光、修圖的照片「精裝」自己的朋友圈。

阿爍承認，虛榮是他凹人設的一大動機：

因為「有錢人」的人設更容易吸引人，總有人喜歡看別人精緻的生活。

目前淘寶上可以找到售賣朋友圈展示頁的賣家，價格從幾塊錢到上百元（人民幣，下同），各種「高端」「上流」的照片都可以打包奉上。

在電商平台售賣「富二代」照片的可樂透露，網絡上的照片來源很難細究，賣家開出的低價是4.9元就能集齊3套，照片數量多達上百張。「付款後，就能收到機器人客服給的收圖鏈接，價位再高一點的，直接拉羣更新圖片和文案，供買家自取使用。」可樂表示，羣裏的照片類型包含了美食、健身、奢侈品、工作、旅遊……涵蓋了「富二代」人設生活的方方面面。

淘寶有不少「朋友圈包裝」產品，為買家提供網紅景點、飲品或富二代、名媛打卡照。（淘寶截圖）

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不僅如此，可樂説，一些在修圖方面有一技之長的賣家，還通過接單的方式，幫人在線修圖。為了更「逼真」一點，修改朋友圈共享位置、上千元一次的專業約拍等升級版服務也應運而生。價錢到位還能獨享「富人形象定製款」，徹底解決可能「撞圖」的尷尬。

一般什麼人會購買這些服務啊？「一般像北上廣深這些一線城市比較多，偶爾也有其他地方的年輕人。像買這些照片和服務的一般都是用在社交軟件上，照片好看，容易吸引人，不分男女。」總的來説，哪怕你是在網吧掛壁的「三和大神」，在朋友圈你依然能當上在太平洋小島曬着腹肌的富二代。

花398請個攝影師 「住進」豪宅區

節假日、週末，南山、福田周邊的富人小區，開始流行起了一股新型「打卡」風，組隊「0元遊」小區。「假富二代」在「真富人」的小區裏打卡、亂逛，各種拍照，各種享受他們的日常。到了小區，「假富二代」們就開始一波瘋狂拍照，不管是在小區的咖啡店裏、還是在游泳池旁、草地上，都要來一波照片輸出，偽裝自己歲月靜好的生活。

見到Tim的時候，他正在華僑城附近的公園，檢視相機裏的照片。Tim拍攝的報價一般是398元起，説實話，比我想象中的價格要便宜很多。「所以這些照片主要是你的客户用來找潛在對象的嗎？」「不能説沒有這個用處，但我們更願意稱為用「超高性價比」地打造社交媒體形象。」

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雖然很多小區的門禁嚴格，必須要有業主帶路才能進去，但是可以通過房產中介進入小區，因為大部分中介都有看量的KPI。Tim在工作的時候難免會遇到尷尬的事，有一次Tim在小區裏教客户凹造型，引得路過的業主們紛紛側目，有個路過的小孩向同行的老人提問：「奶奶，那個哥哥為什麼在小區裏拍照呀？」

如今深圳的高檔小區，成了「假富二代」現實中的模擬人生體驗艙。畢竟普通人想買幾萬或十幾萬一平的房子很難，卻能花小錢解鎖高檔小區的服務。我問Tim：「一般他們拍完照都是發在什麼地方？」Tim回答，一般都發在小紅書這樣的社交平台上，能側面展露出生活質量還不錯，但很少發在朋友圈。

太容易被拆穿了，朋友圈裏一般都是熟人，基本都知根知底了。

Tim還説，以前不是都把「名媛拼絲襪」、「名媛拼下午茶」當成笑話，現在的「名媛」或者「富二代」不過是網上立的人設罷了，立住了還可以靠人設帶貨賺錢不是。就像短視頻裏的「精緻女生系列」一樣。

和太多進高檔小區打卡的客户接觸過之後，Tim覺得，其實很多進來拍照的人，離開的時候都會有一種不平衡的感覺。Tim感嘆：

那些高檔小區是個巨大的模擬人生遊戲，我就像從未充值的NPC，只能在有限的片區裏探索。

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真正的富二代 消失在朋友圈

小雨吐槽：「其實我身邊的很多朋友，可能一年都不會發一條朋友圈，我都一度懷疑他們把我刪了。他們發朋友圈，也都是一些關於工作或者生意上的內容，其它就沒有了。」小雨是很多人所熟知的深二代，父母早年下海到深圳經商，家裏有車有房，沒有生存壓力，擁有充足的存款做自己喜歡做的事。那些「富二代羣」的人努力營造出的狀態，可能就是她的生活。小雨覺得，這個圈子裏的人都不是傻子，無論你是「真假」，一眼就能看出來，不用刻意去偽裝，自己的朋友也有很多普通人，和背景沒有關係，真誠很重要。

很多富二代其實都很低調，不露財，會「偷偷」藏起來，很少會像短視頻或者社交平台上的「富二代」那樣，但是每個人想要的生活不一樣，也有一些博主確實是靠「富二代」人設來經營賬號的。小雨身邊很多朋友看到社交媒體上的「名媛們」拼單享受高級酒店下午茶、拼單租名牌包包的帖子，都會分享給她：「她們都問我會不會這麼做？」其實喝下午茶或聚會很少拍照的，去十次可能會拍一次。拍也是因為和朋友很久沒見，或是這個地方的景色很美，很想記錄一下。小雨還解釋，買包這個事情分人，她也會購買A貨：

因為有些限量款，是真的買不到，我自己還經常跟周圍的人説這是假的，是什麼樣就是什麼樣，自己喜歡就行。

即便家住在豪宅區，小雨覺得小區的綠化、環境和深圳市屬的公園沒什麼兩樣；而tim覺得，自從成為「小區攝影師」之後，那些高檔小區展露出深圳最上位圈生活方式的冰山一角，又變成了財富的具像化符號。最後小雨想了一下：

每個人的目標不一樣，我不好過多評價，但是你在朋友圈看到的，不就是別人想讓你看到的嗎。

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