6歲女遭狼師摸下體拍內褲照！告狀揭妹妹亦被猥褻　揭藏心寒罪證

台灣發生外籍狼師性侵年幼學生風化案。台中彰化1名澳洲籍男子，擔任1名6歲女童的英文家庭教師，其間伸出狼爪撫摸下體猥褻，甚至掀裙拍攝女童的內褲照片。受害女童事後將事件告知母親，其妹妹亦表示遭到老師猥褻。案件曝光後，警方揭發狼師的手機儲存了兒童生殖器官照片。



案件經一審後，被告入獄3年10個月，以及拘役40天、檢方上訴後，被告遭加刑，改判囚5年2個月，拘役日數不變。



受害女童遭猥褻和拍攝內褲照片。（示意圖/gettyimages）

狼師狂摸女童下體 掀裙拍攝內褲

台媒於今年4月報道，該名37歲澳洲籍男子和台灣女子結婚後，留在台灣工作，2021年起「一對一」擔任1名6歲女童的英文家庭教師。事發於2023年6月22日下午，涉案狼師上堂期間，見到女童母親和胞妹仍在房內，便在客廳將6歲女童抱在腿上，繼而摸其私處。女童姊姊感到不適要求狼師停手，對方竟稱「停不下來」，繼而掀開女童裙子，用手機拍攝2張內褲照片，並用英文要求女童切勿向外透露事件。

狼師在庭上否認罪行，但終被判罪成。（示意圖/gettyimages）

胞妹表示同樣受害

受害女童等到狼師離開後，立即將事件通知母親，母親聞言大驚，經檢查後發現女兒下體紅腫，並詢問么女是否同樣受害，么女指出「他有摸我的大屁股（大便用的地方）及小屁股（尿尿的地方）」，母親大怒報警。

警方調查期間，發現狼師2023年5月1日凌晨，用手機螢幕截圖功能，儲存兒童生殖器官照片，而且放在隱藏資料夾內。

被告否認所有控罪

案件審理期間，被告否認罪行，聲稱自己在instagram上見到有1名女童脫褲露出生殖器官的影片，所以截圖打算報警，豈料自己有注意力不足過動症，出現健忘症狀，一時忘記報警。被告更辯稱沒有摸女童私處，只是意外拍到女童內褲照片，聲稱「記得我有刪除，但不知道為什麼後來沒有刪除」，他甚至認為有兒童穿內褲當模特兒，相關照片隨處可見，可見案中女童內褲照片並非性影像。

法官判處被告入獄5年2個月，拘役40天。（示意圖/gettyimages）

案件一審 被告入獄3年10個月

但法官沒有接納被告說法，認為被告身為女童家庭教師，為了滿足個人性慾，強制猥褻自己學生，而且拍攝內褲照片，影響女童身心發展，加上沒有正當理由持有兒童性影像，而且否認犯罪，沒有和女童家屬達成和解，判處3年10個月監禁，至於持有兒童性影像罪行，法官判處拘役40天，但可改易科罰金4萬新台幣（約1萬港元）。另外，被告猥褻妹妹罪行，因證據不足而獲判無罪。

上訴後刑罰加碼 判囚5年2個月

檢方事後上訴後，案件進行二審，台中高分院合議庭改判他猥褻2名女童罪成，加重刑罰判處入獄5年2個月，至於沒有正當理由持有兒童性影像罪，法官維持原判，案件可以上訴。

（綜合）