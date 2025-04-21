00後美少女開的士！最年輕司機　乘客：難得肯搏肯試　網民：加油

的士界新血，最年輕女司機！有港男於網上發文分享，日前乘搭的士時無意間發現司機是名年輕女生，細問下得知對方只有21歲，剛好符合獲取的士駕駛執照的最低法定年齡，女生稱因最近失業，故「膽粗粗」試駕的士。港男盛讚女生「手車都幾定」，「作為00後，難得肯搏肯試」，又為女生打氣，「年輕人，加油呀」。帖文引來網民紛紛讚揚女生，「真心佩服，respect！」、「好犀利」、「加油呀00後最強女司機」。



有港男於網上發文分享，日前乘搭的士時無意間發現司機是名年輕女生，細問下得知對方只有21歲。（Threads圖片）

該港男於Threads發文表示：「遇Gen Z最後生女的士司機。」他說，平日見到的的士司機多數「有返咁上下年紀」，他日前乘搭的士時，一上車見到是女司機也不以為意，只覺得「手車都幾定喎」，再看看司機證時，發現是剛獲得證件。照片可見，司機證的發出日期為今年4月3日，而起錶價是25.5元，故是駕駛新界的士。

港男搭的士偶遇00後女司機

港男閒聊下得悉，女司機原來「啱啱先21歲」，最近失業想不到做什麼工作，因喜歡「揸車」，故「膽粗粗試下揸的士」，只是開了工數天。

港男於帖文大讚，「堅呀！作為00後，難得肯搏肯試」，又說「欣賞佢無嘢做，試下新環境，而唔係hea喺屋企等運到」。港男認為的士界很需要新動力，祝願這位勤力的00後小妹妹「揸車搵到食」。

照片可見，司機證的發出日期為今年4月3日。（Threads圖片）

網民打氣：乜都試下係好事

帖文引來網民讚揚及勉勵女司機，「有型！勁」、「支持女司機」、「加油啊，我呢排都係失業中，邊揸邊搵工」、「後生有的是時間，乜都試下係好事，唔試過唔知邊樣啱自己」。

有網民則說，「的士牌都幾難考」、「最細要21歲先考得的士牌，目前最後生應該真係唔出奇」、「揸的士而家真係啱啱好夠糊口，多都冇」。

帖文更引出該女司機乘機留下電話「賣廣告」說，「屯元天要的士可以搵我，有折」，稱平日主要駕駛夜更。