長輩圖巴士？蓮花背景配「南無阿彌陀佛」　網民讚靚：認同請乘坐

網上長輩圖就見得多，巴士長輩圖你又見過未？有網民發文分享，在街上目睹有巴士車身廣告設計十分獨特，既有蓮花背景，又印有「南無阿彌陀佛」等淨化心靈的字句，如同1幅「移動長輩圖」。帖文引來其他網民笑言，「移動長輩圖打敗100%長輩圖，認同請乘坐」、「我成日都巧遇，可能身心靈真係急需超度」、「基督徒上唔上得架車」，又讚賞設計「又幾靚哦，睇到個心又暖咗」。



有網民發文分享，在街上目睹有巴士車身廣告設計如同1幅「移動長輩圖」。（Threads圖片）

被「移動長輩圖」巴士吸引目光的網民於Threads發文分享圖片，可見1輛九巴車身廣告以池塘蓮花作背景，橫幅印有「請常念：南無阿彌陀佛，今生幸福，成就佛果」，廣告設計如同老一輩常於手機通訊軟件分享的長輩圖。他認為「唔係直接擺佛像」於圖內，整體設計得不錯。

街上驚現「移動長輩圖」巴士

樓主指出，沒發現車身印有機構名稱，「第一次見咁佛系嘅車身廣告，真係一句商業成份都冇，而且冇署名邊個機構，好型！」、「最佩服嘅係連logo都省卻埋，真係好簡潔宣傳佛教思想」。他表示，原本身體抱恙，「咳到甩肺」，但見到該車身廣告，「講咗句阿彌陀佛之後真係突然好咗好多」，又笑說「可能長輩好鍾意坐呢部車」。

不少網民貼出照片表示也曾見過「移動長輩圖」巴士。（Threads圖片）

不少網民貼出照片表示也曾見過「移動長輩圖」巴士。（Threads圖片）

不少網民貼出照片表示也曾見過「移動長輩圖」巴士。（Threads圖片）

網民讚設計：配色幾好睇

有網民讚賞設計，「講真，隻配色幾好睇，融入到城市裏面」、「最實用，為世人應援嘅巴士」，亦有人說「見到蓮花有種平靜嘅感覺，我諗我老了」、「係咪因為就快佛誕，所以想香港人一齊心境平靜吓」、「每搭一程+1功德」、「諗起蘋果廣告」。

不少網民貼出照片表示也曾見過「移動長輩圖」巴士，有人指出「上年已經見到，今年有新一批+無logo，資料為巴士迷朋友提供」、「上星期我喺彌敦道樓上餐廳望落去，巴士車頂係打直寫住『南無阿彌陀佛』」。