疑內地客趁車門關上「後門夾硬衝上巴士」　再1招坐霸王車被罵衰

強行登上即將駛離的巴士本就危險，之後更坐「霸王車」，實在離譜！有乘客日前搭乘巴士，目睹2名疑似內地人士趁巴士準備駛離站頭時，從正在關上的後車門「夾硬衝上巴士」，之後假裝拿着電話欲支付車資，但至下車時仍「無畀錢」，不滿他們如坐「霸王車」，遂公審到網上。



有網民批評涉事乘客行為，同時認為司機應拒絕開車，「應該停埋一邊理論，並指導乘（搭）巴士禮儀」，甚至報警求助。有巴士司機則表示，遇到類似情況會「企硬」不開車，「由錯嘅門上咗車請你落返車，再由正確嘅（門）上車拍卡」。



有疑似內地客趁巴士車門即將關上時，由後車門「夾硬衝上車」被公審。（示意圖／資料圖片）

車門即將關上 疑內地客「夾硬衝上巴士」兼坐霸王車

該乘客在threads發帖，指近日搭乘巴士期間，目睹2名疑似內地人士趁巴士準備開出時，從正在關上的後車門「夾硬衝上巴士」，司機發現隨即喝斥二人沒禮貌，並指他們上錯車門。不過兩人聞言即時反擊，以普通話反稱「說什麼？聽不懂」，之後還裝作拿着電話支付車資，可惜直至下車時，仍是「連車費都無畀」。

從帖主上傳的相片可見，巴士當時駛至尖東麼地道，有2人站在巴士近車頭位置，其中1名男子身形龐大，相信正是樓主所指的2名內地人士。

2人站在巴士近車頭位置，其中1名男子身形龐大，相信為樓主所指2名內地人士。（threads圖片）

網民質疑為慣犯：行為像呼吸一樣自然

許多網民斥責相中人，「搞亂世界秩序係佢哋嘅強項」、「我都在大欖隧道轉車站見過，喺中間（道）門上車，又係無畀錢」、「又話Alipay畀唔X到無現金，個X個都係咁」、「愈嚟愈多呢啲X街嚟香港」、「明顯係慣犯，行為像呼吸一樣咁自然」、「發上小紅書才有用」，又揶揄「可能人哋坐慣日本公車呢（可選擇下車才刷卡或投錢）」。

乘客未繳車資 司機仍開車惹議

有人就質疑乘客未有支付車資，司機理應拒絕開車，「之後照開車？」、「司機無趕佢哋落車嗎？」、「無畀錢唔開車」、「停車報警」、「司機怕事或驚畀人打，（乘客）有無畀錢佢都係逗咁多人工」。不過有巴士司機揚言，若遇類似情況會「企硬」不開車，「佢唔拍卡我唔會開車，第一我係保障公司利益，第二由錯嘅門上咗車請你落返車，再由正確嘅（門）上車拍卡！呢個係香港人嘅底線」。

（threads＠kingmaker.fan）