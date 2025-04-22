插水？港鐵巴士車長瞓低稱遭推跌　下秒乘客倒地　港鐵回應揭結局

誰是誰非實在難以分辨！網上流傳1段影片，有港鐵巴士車長躺在車頭位置，指遭1名穿淺藍色上衣的阿叔推跌他，令他受傷，下秒藍衣阿叔竟也突然跌倒，呼喊「哎也哎也」，數秒後又自行爬起身。



疑似「插水」影片引來網民熱議，同樣批評車長和阿叔，「兩條友都係不知所謂！玩啲咁嘅嘢呀」、「插水無極限」、「兩條加埋成百幾歲瞓地下污糟邋遢，返工時間趕車真係想DXXM」，又揶揄「邊個係今次金像獎影帝？」、「卡……霞姨！」。



港鐵公司回覆《香港01》查詢時表示，經資料翻查後，相信事件是1宗發生於4月20日早上的糾紛。當時1輛K73巴士遇到交通擠塞，1名乘客要求在右邊行車綫的非巴士站範圍落車，車長基於安全考慮及根據安全駕駛指引拒絕，引起該名乘客不滿，其後警員到場處理，雙方在警員協調下和解。



網上流傳1段影片，有港鐵巴士車長躺在車頭位置，指罵1名穿淺藍色上衣的阿叔推跌他，令他受傷。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」以「最佳男主角」為題分享1段18秒影片。片初可見，在1輛港鐵巴士車廂內，車長躺在車頭駕駛座旁，大聲指罵1名穿淺藍色上衣的阿叔，「X街，㧬X我！㧬X我！」，同時間阿叔表演「插水」，右手邊拿着手機，狀似打電話中，邊向前四腳朝天倒在地上，口中大聲唸着「哎也哎也！」。

車長躺在車頭駕駛座旁，大聲指罵1名穿淺藍色上衣的阿叔，「X街，㧬X我！㧬X我！」。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

同時間阿叔表演「插水」，向前四腳朝天倒在地上，口中大聲唸着「哎也哎也！」。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

同時間阿叔表演「插水」，向前四腳朝天倒在地上，口中大聲唸着「哎也哎也！」。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

港鐵巴士車長倒地稱被阿叔推跌

有中年男乘客看不過眼，指證說「邊有人㧬你（車長）啫，你自己詐諦跌咋，我做證」，車長不滿說「你做咩證，我跌低咗我依家，我依家受傷」。阿叔倒地數秒後，又自行爬起身。

阿叔跌倒躺在地上。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

阿叔跌倒躺在地上。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

阿叔跌倒躺在地上。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

阿叔突跌倒又自行爬起身

中年男乘客續指責車長，「你坐喺嗰度（駕駛座），做咩你行出嚟呀？」，車長未有回答，只是重複說「我依家受傷」，隨後聽到有另1名乘客說了1個字粗口，中年男乘客重複問車長「你行出嚟做咩呀？」，影片就此完結。

車長和阿叔跌倒躺在地上。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

數秒後阿叔又自行爬起來。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

數秒後阿叔又自行爬起來。（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

車長強調說：「我依家受傷。」（fb群組「車cam L（香港群組）影片截圖）

網民：呢場戲最慘搭佢架車市民

無論車長還是藍衣阿叔都無一倖免被網民批評，「2個加埋百幾歲，做埋啲我鄰居啲孫做緊嘅嘢」、「浪費社會資源」，指出兩人浪費時間，阻礙行車，「呢場戲最慘搭佢架車市民」。

有網民揶揄，「啲演技略嫌浮誇喎」、「霞姨！呢兩個老臨邊度搵番嚟㗎？」、「最少都學尼馬轉兩個圈啦，唔係點派飯畀你」、「全部要上戲劇訓練班」、「今鋪要睇VAR喇」、「學過嘢，識得點樣瞓落去而唔痛」。