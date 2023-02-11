女同事有工人湊唔識煮飯　打工仔：溫室小花好難頂　網民例子更誇

每對父母都當自己子女是寶貝，但過份寵溺可能令他們「無法自理」。近日有打工仔發文指公司有「fresh grad」（新畢業）女同事從小到大都在家人呵護下長大，相處起來完全是溫室小花，雖然性格無問題，但有次對方竟然說「工人姐姐返咗鄉下，無人煮飯，每日食得一餐好可憐」，坦言「聽完差少少Ｘ咗出聲」。有網民認為不影響工作無問題，反揶揄他只是「眼紅人哋家境好打風流工」，亦有人分享遇過有同事更誇張的經歷，試過有女同事上班時「打電話畀男朋友，叫佢幫佢做」。



有男生指公司有女同事性格無問題，但有次1句話卻令自己感到無語。（《柔美的細胞小將》劇照）

該男同事在Dcard討論區以「身邊有啲溫室小花同事真係好難頂」為題發帖，指有女同事上年畢業，在公司工作1年，平日交談都知道她是家裏的「小公主」，從小到大都被家人呵護備至下長大，但她性格還可以，只有說話有時會「離地些」，但都可以接受。

不過某日說起煮飯話題，女同事的一句話卻讓樓主感到無語。對方說自己很慘，原因是「工人姐姐返咗鄉下，無人煮飯，每日食得一餐好可憐」，樓主無法理解此行為，稱：「聽完差少少X咗出聲，有手有腳唔係殘廢，唔識自己煮嘢食？」

女生從小到大都受家人呵護中長大。（《變身母女》劇照）

對於樓主公審女同事不懂煮飯並指其殘廢，網民認為「無影響工作表現就無所謂啦，呢啲只係佢私事」、「佢屋企經濟好，富養開，對你嚟講係離地，對佢嚟講真係困擾」；惟有留言認同樓主「連外賣都無考慮過先係問題」。

有網民笑稱女同事不算過份，分享遇到「真公主」的經歷，「要返工已經唔算溫室小花，真正嘅公主邊使返工」、「我有個女同事已經廿尾，仲成個15歲咁咩都唔識，但身邊有男同事會好照顧佢，做觀音兵咁」、「我有個前同事唔識做Excel，唔識英文，要做時喺Office（辦公室）打電話畀男朋友，叫佢幫佢做」。