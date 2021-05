印度媽戴氧氣罩煮飯照瘋傳　想賣無條件母愛　網民狂轟意識惡心

撰文: 伍梓榮 最後更新日期: 2021-05-26 14:00

印度的新冠肺炎疫情極嚴峻之際,當地社交媒體近日瘋傳1張印度婦女戴住氧氣罩仍堅持煮飯的照片,圖片字眼將之描述成無條件的母愛,完全是在販賣母愛偉大。不過,網民對照片的觀感不似預期,反而群起鬧爆這種「無條件母愛論」根本是將媽媽當成奴隸,認為她病倒了應該馬上休息,而不是讓她繼續操勞。許多人更質疑照片真偽,直指在煤氣爐旁吸氧氣有機會釀成爆炸,有關行為實在極度危險。無論照片是真是假,網民都炮轟照片表達的意識已足夠惡心。

印度網上瘋傳1張照片,只見1名婦人戴着氧氣罩仍繼續煮飯,網民一面倒批評這是虐待女性而非母愛。(Twitter圖片)

印度傳媒報道,在當地疫情嚴重之際,社交媒體經常會彈出一些「警世圖片」及捐款呼籲等,最近1張照片意外燃起網民怒火,照片源頭不明,最先疑由網民在IG分享,但貼圖者亦坦言不知照片由誰拍下,相中只見1名戴着氧氣罩的婦人正站着煮飯,供氣管連接到身旁的氧氣機。

照片還有文字描述,寫上「Unconditional love(無條件的愛)= *MOTHER* She is never off duty(媽媽她從來不下班)」,暗示母親生病仍會照顧家庭,原意應該想表達「母愛偉大」,但這張照片卻傳到Twitter被網民集火式炮轟。

許多網民認為,不論圖中婦女是否患病,戴上氧氣罩明顯需要休息,如仍要繼續做家務應該非常痛苦,更痛斥照片只反映印度父權社會有多荒謬,令媽媽看起來像奴隸,「將婦女描繪成永恆的犧牲者」。有不少名人都加入戰團,當地女歌手Chinmayi Shripada反問印度有多少母親無法「請病假」,無論照片真假,怎會有人在煤氣爐附近吸氧氣,「不准婦女休息的母愛論可以停止嗎」。印度導演Naveen Mohamedali也批評,這並不是愛,「而是奴隸制」。

網民鬧爆「母愛照」:

印度傳媒指無法找到照片來源及查證,但許多留言都覺得照片背後意識惡心,更有不少網民提醒在煤氣爐旁放氧氣壓縮機吸氧氣非常危險,「我只想其他人留意,煤氣爐附近吸氧氣太危險了,會爆炸的,請避免在燃氣爐承近用氧氣設備」。

印度1名媽媽為染疫兒子向首席醫療官乞求藥物。(Twitter圖片)

印度媽媽向首席醫療官行摸腳禮,但始終得不到藥物救子。(「ANI UP」Twitter影片截圖)

按圖了解印度疫情: