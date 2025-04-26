間尺為何有個洞？「超實際用途」曝光　不是讓你畫圓圈或掛牆上

原來如此！



不知道大家有沒有發現，文具用品裡的直尺上，前方幾乎都會有個小洞，但它有實際的功用嗎？

間尺為何有個洞？實際用途曝光（01製圖）

你又知道這個洞的實際功能嗎？點圖放大閱讀：

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就有民眾不禁好奇地上網發文詢問，想了解直尺上這個洞的用處。意外釣出專業的網友來解答，其實是為了防止尺放在桌子拿不起來，「空氣力學，防止黏在桌面」，讓不少人紛紛直呼：「長知識了！」

曾有一名網友在臉書「爆廢公社」發文問：

尺上面這個洞是要幹嘛的？好多直尺都有。

引起網友熱烈討論。

許多人看到立馬勾起童年回憶，笑說「很明顯！拿鉛筆在上面轉、上面甩」，還有人說：

「畫圓圓」

「掛在牆壁上」



還有人開玩笑「沒這個洞老闆怎麼掛牆上賣」，不過也有人專業解釋：

防止放在桌子拿不起來的，空氣力學，防止黏在桌面。

結果真如那名網友所說的，因為根據馬德里所著的《冷知識新鮮報》，三角尺要挖洞的原因並非好看，主要功能是「阻絕空氣」，讓尺和紙能順利密合、減少摩擦；另外，打洞也可以避免熱脹冷縮，有緩衝、調節功能。

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