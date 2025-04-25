追姜濤令人進步？外母追姜B竟現2大轉變　女婿讚：成長令我有驚喜

追星令人解鎖各種技能！有女婿於網上發文分享外母喜歡上姜濤，成為追星族後正向的轉變。他指出外母讀書不多，以前乘車也會有「唔識落車」情況，為了追姜濤，外母現時竟「識得全港四圍去」和自己報名參加活動。除了成長令人有驚喜，外母更改變了心態，認識了和姜濤同期人氣急升的歌手，還字正腔圓讀得出英文名字，以及讚其他歌手的歌好聽，外母的轉變令他刮目相看。



有女婿於網上發文分享外母喜歡上姜濤，成為追星族後正向的轉變。（資料圖片）

該女婿於Threads發文指出，「自從外母鍾意咗姜濤之後，成個世界都變晒」。他表示，外母讀書不多，「做咗成世家庭煮婦」，原本興趣只是參加互委會或其他組織的活動，「邊到買餸靚、邊到買嘢正呢類C9（師奶）日常」。

女婿分享外母追姜濤後出現大轉變

樓主說，外家在偏遠地區，雖然有港鐵東鐵線接通，不過外母「識字識睇讀講都會有唔識落車嘅情況」， 然而自從開始追姜濤，外母出現大轉變，「你點估到就係因為1個姜B，佢開咗外掛」。

樓主表示，「入坑」第一年外母要求女兒陪伴「四圍跑」，去位於銅鑼灣的「姜濤灣」。（資料圖片）

外母懂得全港四圍去 認識更多香港歌手

樓主表示，「入坑」第一年外母要求女兒陪伴「四圍跑」，去位於銅鑼灣的「姜濤灣」，「驚到畀個AirTag（物品追蹤器）佢袋住到佢而家識得全港四圍去」，起初他們幫忙用Telegram和Instagram報名參加追星活動，到現時懂得自己報名，雖然有時仍要女兒幫忙，但「佢嘅成長係令我有驚喜」，重點不單是追星，而是心態的轉變。

樓主指出，外母除了姜濤，還「認識晒近乎當時同鏡（MIRROR）一齊彈起嘅artist」，更聽其他歌手的歌，讚賞「好聽」，不過投票仍是會投給姜濤。樓主說，「你點會諗到1個無學識嘅C9，可以字正腔圓咁讀到Tyson Yoshi, Serrini個名？（係Gareth T. 讀咗Ge love T就好笑啲）」，他從沒想過追星可以令外母變得理智，又補充說「外母100%香港人嚟，只係佢嘅生活圈未有鏡前係一個loop（循環）」。

樓主說，外母認識了除姜濤外更多歌手。圖為Tyson Yoshi。（IG@tysonyoshi）

樓主說，外母認識了除姜濤外更多歌手。圖為Serrini。(節目截圖)

樓主說，外母認識了除姜濤外更多歌手。圖為Gareth T.。（資料圖片）

網民：追星後學懂各種技能

不少網民留言讚賞樓主外母「好叻」，又分享很多上年紀的人追星後學懂了各種技能，「我阿媽都係70幾就嚟80歲姜糖，都係幾年前開咗外掛模式，貼市到一個點，從此就識得睇YouTube，出街去唔同嘅打卡點」、「以前睇YT只聽時事評論，開IG都係搵阿仔幫手，追姜後自己學識開各種社交媒體，識得join幾個音樂平台聽歌，學識上網買演唱會飛」。

有網民分享有不少長者去MIRROR和姜濤的演唱會，「正常追星能賦予人新生命。猶記看姜solo concert那晚，見到兩個頭髮斑白的長者拄着枴杖前來看演唱會」、「有些90幾歲婆婆自己1個人搭飛機返來睇團con/solo con」。

有網民指出，社會大眾應正向看待追星族。圖為男團MIRROR。（資料圖片）

網民：追星族令香港樂壇多人關注

有網民指出，社會大眾應正向看待追星族，「其實佢哋都辛苦咗大半世，追星真係幾好，個人心境都會年輕，好似翻翻去後生追星嗰陣，而且間接都令香港樂壇多啲人關注，係好事嚟㗎」、「啲人成日笑姜B啲粉絲係師奶，佢哋唔會明白追星嘅快樂，對1個人有幾咁多正面嘅影響，如果真係令到一班老人家開開心心，唔好咩？」、「追星唔係玩到傾家蕩產咁真係無所謂」。