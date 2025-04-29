3個月狂減30磅！女子為穿夏裝急減肥肚痛入院　揭這部位藏4粒結石

減肥太急影響健康。內地有女子為了迎接夏天到來，想急減肥穿小背心，在3個月內節食減掉30磅，可是她早前突然腹部劇痛，入院照檢驗發現膽囊內有4顆結石，最大1顆直徑有1.2厘米，因卡在膽囊頸部引發急性炎症。



肝膽胰外科主任醫生王高卿替小玲進行腹腔鏡下膽囊切除術。（網上圖片）

30歲女子小玲（化名）為快速減肥，經常不吃早餐，午餐和晚餐也是吃雞胸肉和蔬菜沙律。（示意圖／GettyImages）

綜合內地媒體報道，30歲女子小玲（化名）為快速減肥，經常不吃早餐，午餐和晚餐也是吃雞胸肉和蔬菜沙律，脂肪攝入量每日不足10克。肝膽胰外科主任醫生王高卿指，快速減肥會導致脂肪分解，產生過量膽固醇湧入膽汁，而膽汁酸分泌未同步增加，導致膽固醇沉積，在膽囊內形成結石，因此快速減肥的人，膽囊結石發病率比一般人高出三至五倍。

女子減肥太急確診膽囊結石引發急性炎症

小玲被診斷為膽囊結石引發的急性炎症，醫生替她進行了腹腔鏡下膽囊切除術，手術後2天，她已大致康復可出院休養。

醫生指，長期極端飲食亦會導致膽固醇代謝紊亂，增加膽囊結石風險。（GettyImages）

有醫生建議，減肥人士應保持飲食均衡，保證攝取充足膳食纖維，3餐要均衡，每個月減重以3至5磅為佳，不宜採用極端節食方法來減重。而會增加膽囊問題的生活習慣，包括久坐不動導致代謝減緩，膽囊收縮功能減弱，膽汁滯留；長期極端飲食亦會導致膽固醇代謝紊亂，增加膽囊結石風險；吃早餐會讓膽汁在膽囊裏停留；愛吃宵夜人士亦要注意加重夜間膽囊負擔，引起膽囊收縮力異常和膽汁滯留。