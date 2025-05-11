帶爸媽日本自由行　因1事氣到兩老第2天已想回家　網民狠批不孝子

台灣有不少民眾外遊都偏好自由行。



一名網友分享，近期朋友帶家人去日本自由行，但第2天家人就已經想回台，理由竟是為了省錢，帶家人、小孩拖著行李走3公里，家人想自掏腰包叫的士都被拒絕。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

帶爸媽日本自由行 因1事氣到兩老第2天已想回家 網民鬧爆不孝子（01製圖）

網民一面倒批評兒子不該：活該被罵！（點圖放大閱讀）：

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這名網友在PTT以「帶長輩日本自由行，結果吵架被罵」為題，指出朋友小孩的學校停課一周，就帶著老婆、2個小孩加爸媽，一共6人一起去日本自由行，沒想到第2天就爆發衝突，原因是他們拉著行李走了3公里，爸媽想自費搭的士，朋友卻以要省錢而拒絕，吵到爸媽根本沒心情玩，吵著要回台灣。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示：

「完全覺得被罵活該」

「活該被罵」

「重點是長輩要自己叫車，你朋友還不准？」

「被罵剛好而已，3公里以為很近嗎？能搭車為啥不搭車」

「人家要花錢搭車，還惱羞成怒，是有什麼強迫症啊」

「帶長輩還一直走路，有什麼問題？」

「為什麼要拉行李還要走3公里？單走就算了，要拉行李還是乖乖叫車吧」



此外，有不少網友建議帶長輩出遊就跟團，若要自由行就包車，回應：

「長輩腳力不行的話，你是在虐待他們，我帶長輩一定包車，絕不讓他們走」

「帶長輩就租車或跟團吧」

「長輩還是跟團吧」

「有長輩跟一律跟團，自由行根本自討苦吃」

「這樣一家老小的成員，還是跟團吧」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】