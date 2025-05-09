日本旅遊注意！蘋果病百日咳疫情破紀錄　症狀曝光　可致心肺停止

日本百日咳和蘋果病疫情持續升溫。



4月底單週有逾2千人確診百日咳，連續5週刷新過去最高紀錄。進入2025年後，日本百日咳患者數已經破萬，為2024年整年的2倍以上。蘋果病4月底通報患者數也刷新10年來紀錄。

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《NHK》報道，百日咳是會引發嚴重咳嗽的細菌性感染症。根據日本國立健康危機管理研究機構的數據，4月21日至4月27日之間，日本全國醫療機關通報2176確診案件，比前一週增加292人。這是自2018年以現行方法記錄患者數後的最高紀錄。

從日本都道府縣來看，東京都和福岡縣各有142人確診、新潟縣132人、兵庫縣110人、大阪府105人。今年截至目前的累計患者數達到1萬1921人，是2024年全年患者數的兩倍以上。

據報道，兒童和嬰兒感染百日咳後更容易出現重症化的情況，特別是未滿6個月的嬰兒。其重症化風險較高，可能出現因呼吸困難導致心肺停止、肺炎以及腦病變等併發症。日本小兒科學會呼籲，嬰兒出生滿2個月後應迅速接種定期疫苗，以避免重症化。

柏MINNA診所醫師石川携表示，百日咳最初症狀與感冒相似，最初會流鼻水、稍微咳嗽。許多患者在持續咳嗽2至3週後才發現感染百日咳。百日咳主要藉由接觸和飛沫感染，除了靠接種疫苗預防外，外出返家時仔細洗手、漱口都能預防感染。

除了百日咳之外，俗稱蘋果病的傳染性紅斑症也在日本大流行。截至4月27日的1週內，全日本醫療機構通報的患者數，平均每個醫療機構有1.3人，為過去10年來最高紀錄。日本厚生勞動省也呼籲民眾進行手部清潔和佩戴口罩等感染防控措施。

傳染性紅斑是由「細小病毒B19」所引起，主要藉由咳嗽、打噴嚏傳播，患者主要是兒童。傳染性紅斑的潛伏期約為幾天至2週，患者發病後雙頰與四肢會出現紅疹。雙頰出現紅疹前，往往還會出現發燒等感冒症狀。

成人感染傳染性紅斑會引發頭痛與關節炎等症狀。若孕婦感染此疾病，將會使胎兒也受到感染，恐導致流產或死產，需要特別注意。

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