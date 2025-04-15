日本2個月地震逾1300次　專家揭地下流體東移　恐與火山活動有關

日本山口縣北部及萩市郊外山區，近兩個月來地震頻率增加。據日本媒體《RCC NEWS》報導，今年2月以來，山口縣山地部份地區的地震活動異常頻繁，至今已經觀測到超過1300次微小地震。這些地震雖然震度不大，人們無法感覺到，但背後的原因引發了專家們的高度關注。



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這些地震主要集中在山口縣北部、萩市郊外。據RCC氣象中心的氣象預報員岩永哲表示，從氣象廳的網站上可以看到，萩市郊外區域出現了大量小圓點，顯示該地區接連發生小地震。特別是最近一個月來，地震次數顯著增加。

京都大學防災研究所的西村卓也教授指出，這些地震活動可能與地下「像水一樣的流體」移動有關。該地區周圍有多條活動斷層和活火山，這些因素可能共同作用，導致了這些不尋常的地震活動。

日本山口縣山區、萩市郊外2個月內頻繁發生1300次地震，且震源深度不斷變淺。（Google Map）

報導指出，3月中旬以來，山口縣每天都有數十次小地震發生，儘管規模最大僅達黎克特制1.8級，幾乎無法被人察覺，但這些地震引起了京都大學防災研究所西村卓也教授的關注。

西村教授指出，這些微小地震的震源深度在山口縣過去未曾發生地震的深度之間，約30公里至25公里：

「震源深度最初從40公里逐漸變淺至約25公里，之後在25至30公里之間移動。水平位置也顯示從西向東移動的趨勢。」



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這些地震可能與地下深處的流體上升有關。西村教授解釋：

「這些移動可能是地下深處的流體上升到較淺的地方，並伴隨這些移動引發地震。」



去年1月在石川縣能登半島發生的地震中，西村教授的研究捕捉到震源附近的活斷層在地震發生前，流體從地下深處上升至地表附近，這可能刺激了活斷層，導致地震發生。

此次，微小地震頻發的區域周邊存在多條活斷層，此外，中國地方僅有的兩座活火山之一的阿武火山群也位於此地。據悉，日本的中國地方包含現今的鳥取縣、島根縣、岡山縣、廣島縣、山口縣等5個縣。

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西村教授表示：

「目前尚不清楚這些活動未來會如何發展。即使流體移動與之相關，考慮到目前震源的位置和深度，不太可能引發大地震。」



然而，西村教授也提醒，如果震源進一步變淺，或觀測到與地震相關的地殼變動，那麼就有必要更詳細地調查這些活動與更大地震，或是火山活動之間的關係。

微小地震頻發的區域周邊存在多條活斷層，此外，中國地方僅有的兩座活火山之一的阿武火山群也位於此地。（RCC NEWS）

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】