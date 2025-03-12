出外旅遊，務必要保管好自身物品，避免遺失。



一名女網友發文，稱她去日本大阪旅遊，在逛臨空城Outlet（RINKU PREMIUM OUTLETS）時行李袋被偷了，當下通知服務中心協助報警，雖然行李袋有被找到，也沒東西遺失，但裡面有被翻動過的痕跡，過程「有驚無險」，她也提醒民眾：

旅遊時任何時候東西都不要離手。

日本旅遊注意｜逛大阪臨空城Outlet行李被偷！引出眾苦主分享經歷（01製圖）

居日11年網友稱疫情後治安變差 點圖放大看原文全文、相關照片及其他過來人的分享：

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一名台灣女網友在Dcard發文，表示她去日本大阪旅遊，第一天下飛機就前往臨空城買東西，因為到當地時已經是下午，行李並沒有太多物品，因此一邊拉行李一邊逛街，逛街過程都很順利。最後要離開時，打算將買來的東西塞到行李箱中，未料在放完戰利品的瞬間，赫然發現原本掛在行李箱上的行李袋不見了。

原PO表示，行李袋很大很醒目，裡面裝著隨身包包、眼鏡、行動電源等物品，沿途尋找都沒找到，後來在服務員的幫助下報警，警察透過翻譯員跟他們溝通。等了許久後，被棄置暗處的行李袋找到了，雖然有被翻動過的痕跡，所幸裡面的東西都沒有少。原PO最後也提醒民眾，任何時候都要小心自身的行李和隨身物品：

沒有什麼絕對安全的地方。

此文一出，有網友提醒日本治安有下降的跡象，要特別小心：

我在日本生活了11年了，老實說疫情後日本的服務素質和治安狀況都有明顯的下降。大家不要再按過去的固化思維去考量日本，更別傻傻的覺得日本就是和歐美不一樣，什麼都可以丟一邊好放心。

也有網友分享在日本被偷竊物品的經驗：

「我二月底去日本主要玩大阪，其中一天京都一日遊，錢包忘在廁所，雖然有找回錢包，但裡面的12000日圓全被偷光」

「我人生第一次被偷也是在日本河口湖纜車站旁邊的湖岸，2017年的時候，整個銀包兩萬多三萬塊，加上所有信用卡都被偷走」

「我2月中旬到熊本的百貨公司逛街錢包被偷，也有去警察局報案，但至今沒有下落已放棄，才學了一課不管在哪裡還是要有警覺心」



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