錯有錯着！買彩票店員給錯另1款　男子翌日驚喜發現中頭獎$776萬

有時出錯了，也可能有出錯的好處！美國1名男子早前去加油站買彩票，誰知店員一時疏忽，給了他另一款彩券，男子未有更正，決定保留這張「錯誤的」彩券。他翌日核對彩券開彩結果，結果竟發現贏得頭獎100萬美元（約776萬港元）。



美國1名男子買彩票時，店員誤給他另一款彩券，結果他竟意外中了頭獎。（GettyImages）

綜合外媒報道，美國密歇根州（Michigan）1名45歲男子近日前往當地加油站購買彩票，但店員卻誤將另1款博彩遊戲「Major Cashword」的彩券遞給他。當店員意識到出錯後，主動提出更換回男子原本想買的彩票，但男子決定「將錯就錯」，買下那張「錯誤的」Major Cashword彩券。

對獎驚見中頭獎

男子指自己偶爾也會玩Major Cashword，但此次買下彩券純屬「僥倖」。當他翌日刮開彩券封條，與妻子用彩票應用程式核對結果時，結果顯示男子中了頭獎100萬美元（約776萬港元）。

怕生意外 小心存放彩票

男子形容看到結果時感到「無法呼吸」，更以為是惡作劇。他再三核對結果，發現自己真的成了中獎幸運兒後，生怕等待領獎期間將彩票放在家中會生出什麼意外，於是便將它放入玻璃罐中並埋入後院地底。

男子想買其他彩票，但店員卻誤將「Major Cashword」的彩券遞給他。（MichiganLottery網頁圖片）

近日男子已領取獎金，他選擇一次性領取扣稅後約63.4萬美元（約491萬港元）獎金，而不是分年領取全額獎金。他打算用這筆錢來支付賬單、償還房貸，及用作退休儲蓄。

彩票專員施克雷利（Suzanna Shkreli）指，一般彩票玩家在中大獎後都會想出一些有趣的方法來確保彩票安全，並笑言「把彩券埋在玻璃罐內無疑是保留中獎彩券的獨特方法」。

（綜合）