2025成太陰化忌災難年　8大危險時段曝光　滿月前後2天恐地震海嘯

2025年天災不斷，緬甸3月發生震矩規模7.7地震，造成不少房屋倒塌，死傷慘重。日本政府最新南海海槽大地震風險評估報告也指稱，未來30年日本發生南海海槽大地震概率從70%提升至80%。而命理師簡少年在節目中表示，由於今年逢「太陰化忌」，災難不斷，示警民眾8大時段絕對不能出國。



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 7

針對2025年要小心哪些天災人禍？簡少年在節目《命運好好玩》中指出，去（2024）年逢「太陽化忌」會發生空難問題，而今年逢「太陰化忌」在紫微斗數中代表「土地」、「女性」及與「水」相關問題，因此今年地震頻繁，而「太陰星」一般會在下半年應驗。

簡少年說，去年災難是與「太陽」有關，而今年「太陰化忌」則是「月亮」出問題，尤其今年發生2次血月，月亮引力影響到潮汐及海底變動，像是海底火山、海底地殼等，代表今年海裡面變化大，「7月份可能真的是兩個的交界，磁暴加地殼影響，引發同時間震動」，但推估不會誇張到陸地相連，海水乾枯程度。

【相關圖輯】全球10日10地震《我所看見的未來》預言7/5災難 南海海槽成指標（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

簡少年指出，古人指「乙巳年歲金不及，焱火乃行」，代表今年金氣很弱，因金與肺有關，肺又與腸有關，因此有肺相關的傳染病、諾羅盛行，要特別注意。而「焱火乃行」，是指金氣不足，而何謂「金不及，夏有光顯鬱蒸之令，則冬有嚴凝整肅之應」？簡少年則解析，這代表今年夏天太熱，水太少，冬天水太多，上半年會因乾燥面臨火太大危機，頻繁出現火災、氣爆，「股市震盪也如火一般」。而下半年恐發生與「水」有關的海嘯或與海底、地殼有關的地震，時間點落在美國總統特朗普6月生日過後，約農曆6至8月（陽曆7月至9月）左右。

究竟哪些時間點該注意？簡少年建議，可觀察2025年滿月時間，滿月前後兩天容易發生災難，所以叮嚀若民眾擔憂地震，出國務必要避開滿月的前後兩天，「尤其不要搭船」。若無法避開，一定要出國，可拜哪些神明？他則說，一定要拜跟「水」有關的神，如玄天上帝、媽祖，或與「月亮」本身太陰娘娘，可以祈求庇護。

【相關圖輯】盲眼龍婆又講中？預言2025年大災難 地震肆虐、將爆發災難性戰爭（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

2025年滿月時間表

5月13日：花月

6月11日：草莓月

7月11日：雄鹿月亮

8月9日：鱘魚月

9月8日：玉米月、血月

10月7日：豐收月（超級月亮）

11月5日：狩獵月（超級月亮）

12月5日：冷月（超級月亮）

延伸閱讀：

快訊／鄭進一認罹患膀胱癌！6次化療、30次電療 嘆：活70歲夠了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】