日本地震恐慌｜日研究：東京灣海底多處隆起　或引起首都直下地震

日本關東地區近年地震頻繁，2000年以來發生約8千次地震。



最新研究顯示，東京灣北部地下有多座隆起的「海底山」，可能是導致地震頻繁發生的原因，甚至可能引發黎克特制7級的「首都直下地震」。

首都直下地震的模擬影像（YouTube@ANNnewsCH）

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綜合日本放送協會（NHK）與朝日電視台報道，菲律賓海板塊和太平洋板塊沉入隱沒關東地區陸側板塊，形成複雜的地下結構，經常震個不停。東京灣北部也被視為存在多個地震活動頻繁的「地震巢穴」。

東京科學大學地震學教授中島淳一，分析自2000年以來東京灣北部發生的約8000次地震後，近日公布研究結果。

結果顯示，地震震源分布呈現直徑約20公里的圓形，深度約60公里至70公里、沿著菲律賓海板塊與太平洋板塊邊界，以一定角度傾斜相連。其傾斜角度比太平洋板塊的沉入角度更陡峭，且顯示出板塊上有隆起部分。

報道指出，日本關東近海有許多被稱為「海底山」的隆起地形，由於觀測到的隆起範圍與這些海底山大小相似，中島推測是「海底山」在沉入隱沒之際積聚應力，進而導致地震頻繁。

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中島指出，若「地震巢穴」的區域同時破裂，可能會引發黎克特制7級的「首都直下地震」。

該地區在日本明治時代也發生過規模7級強震，中島希望透過分析地震活動，鎖定可能發生大地震的高風險地區。

「首都直下地震」指的是在東京、千葉、埼玉等地區發生的黎克特制7級強震，30年內的發生率高達70%。板塊移動和多條斷層都可能引發「首都直下地震」。

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