內地人不交家用？網民列被倒貼3大原因　港人不認同：應贍養父母

香港人普遍出社會工作後就要交家用孝敬父母，不過原來內地人大多無此習慣。近日1則內地人驚訝香港人要交家用的帖文引起熱議，有內地網民指出，除廣東省外，基本上其他省份的人都不會交家用，「不需要，甚至覺得交才可怕」、「粵語區以外不交家用的」、「基本被父母倒貼」。



內地網民又列出不交家用的原因，「月薪太低，自己都不夠用」、「我們有些工資還沒有父母退休金高」、「獨生子女家庭，父母能養孩子到老」。而香港網民就留言說，交家用是感謝父母的養育之恩，「父母把你養大，贍養父母是應該的」、「給零花錢父母正常，心意孝心，過年過節會再給多些」。



近日1則內地人驚訝香港人要交家用的帖文引起熱議。（《香港愛情故事》劇照）

有內地人於小紅書以「是真的嗎」為題發文表示，與香港人聊天才知道「香港人賺錢了會給家裏貼錢，本地人叫『交家用』」，他大感震驚，「我感覺我上班了不找家裏要錢就算很好了」，他好奇問道：「香港人真這樣嗎？」

內地網民：工資沒父母退休金高

帖文隨即引來內地和香港網民熱議，有內地網民指出廣東省以外的人基本都不會交家用，有人解釋說「不要羨慕啊，因爲我們有些工資還沒有父母退休金高，父母不倒貼都算好的了」、「不交但也不是不孝順，水電天然氣物業費家裏缺啥都會買，內地大多數薪資水平一般般，能把自己養活好就不錯了，一些父母不會強要求」、「我們是獨生子女（除了鄉下和少數民族地區），城市裏父母有退休金，一個寶貝哪裏捨得」。

有內地網民指出，除廣東省外，基本上其他省份的人都不會交家用。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

廣東人：交家用會被北方人罵

有廣東網民留言表示，「內地其他地區會取笑廣東兒女交家用」、「北方人不用交，文化差異太大，我們交家用還會被人家罵被洗腦PUA呢，你說奇不奇怪」、「父母供書教學那麼久，你給點家用給父母孝順很正常，而且上到大學基本都不會給任何生活費都是自己賺」。

香港網民留言說，「父母把你養大，贍養父母是應該的」。（《下流上車族》劇照）

香港人：我以為全世界都要交家用

不少香港網民則驚訝大多內地人不用交家用，「香港人表示我以為全世界都要交家用」、「第一次聽到北方人不用交家用我也狠狠震驚」，指出「剛畢業開始上班就要交啊」、「是一種出來工作了要養家的責任感吧，賺得少就少給，賺得多就多給，總之得有是家庭一份子的意識在」。有網民認為，「所以內地很多子女被寵壞，毫無責任心，結婚還要父母傾盡所有畀彩禮畀錢買樓」、「養兒啃老」。