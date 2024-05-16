阿媽開口攞家用 仲講明每月要畀呢個數 網友訴苦反被鬧爆：不孝
新鮮人剛進入社會打拼，要上繳一部分給父母做家用實屬不易！
一名網友在PTT上發文抱怨，媽媽跟自己要月薪的20%做家用，令他懷疑不會太多嗎？
遭一面倒狂罵「不孝」 點圖放大看看原文及網民意見：
原PO表示，自己的媽媽開宗明義要家用，由於平常吃住都在家裡，認為給點錢也是理所當然。
但是沒想到母親竟然指定要月薪的20%，等同於一個月要給家裡8000元（台幣，下同），不禁懷疑這是正常的嗎？不會給太多嗎？
貼文一出，網友們紛紛諷刺原PO不孝：
「才20%，真不孝」
「就合理價，沒有抱怨的空間」
「八千房租加水電，貴？」
「認真講，我覺得剛好而已」
「正常，孝順點要給到80%」
「不正常，太少了」
「吃住都在家裡，八千根本不算家用吧」
「吃米不知米價」
「房租包水電吃住，根本超賺」
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大部分網友認為嫌貴的話，搬出去住比較實在：
「在外面吃住就超過了，不知在叫什麼鬼」
「包吃包住一個月8000根本便宜，不爽可以自己搬出去住」
「搬出去住吧，都在工作了」
「搬出去住啦，自由無價」
「不然你搬出去啊！到時候哭著回家求給8000元」
「不想給可以住外面，吃住自己家事都自己擔」
「自己出去住」
「很好了，不然你搬出去看看」
「你花8000元在外租房看看」
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有部分網友提到自己給出的家用金額：
「剛出社會住家裡用家裡月薪38K給25K」
「我給17000元，你參考看看」
「我在外租屋都給15000元了」
「我給老媽30k，家裏沒房沒資產」
「月薪3萬5但我媽要求不管怎樣就是給一萬」
「我12000元，你不孤單」
「以前剛畢業時薪水27000元，要給家裡10000元」
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】