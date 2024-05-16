阿媽開口攞家用　仲講明每月要畀呢個數　網友訴苦反被鬧爆：不孝

新鮮人剛進入社會打拼，要上繳一部分給父母做家用實屬不易！



一名網友在PTT上發文抱怨，媽媽跟自己要月薪的20%做家用，令他懷疑不會太多嗎？

遭一面倒狂罵「不孝」 點圖放大看看原文及網民意見：

+ 16

原PO表示，自己的媽媽開宗明義要家用，由於平常吃住都在家裡，認為給點錢也是理所當然。

但是沒想到母親竟然指定要月薪的20%，等同於一個月要給家裡8000元（台幣，下同），不禁懷疑這是正常的嗎？不會給太多嗎？

+ 16

貼文一出，網友們紛紛諷刺原PO不孝：

「才20%，真不孝」

「就合理價，沒有抱怨的空間」

「八千房租加水電，貴？」

「認真講，我覺得剛好而已」

「正常，孝順點要給到80%」

「不正常，太少了」

「吃住都在家裡，八千根本不算家用吧」

「吃米不知米價」

「房租包水電吃住，根本超賺」

【延伸閱讀】高薪就事必畀家用父母？人妻大肚覺得唔使再畀 同孝子老公日日嘈（點圖放大瀏覽）：

+ 16

大部分網友認為嫌貴的話，搬出去住比較實在：

「在外面吃住就超過了，不知在叫什麼鬼」

「包吃包住一個月8000根本便宜，不爽可以自己搬出去住」

「搬出去住吧，都在工作了」

「搬出去住啦，自由無價」

「不然你搬出去啊！到時候哭著回家求給8000元」

「不想給可以住外面，吃住自己家事都自己擔」

「自己出去住」

「很好了，不然你搬出去看看」

「你花8000元在外租房看看」

【延伸閱讀】帽事嘅｜人妻怨唔夠錢使求「加家用」 遭老公識破奸謀下場超悲哀（點圖放大瀏覽）：

+ 20

有部分網友提到自己給出的家用金額：

「剛出社會住家裡用家裡月薪38K給25K」

「我給17000元，你參考看看」

「我在外租屋都給15000元了」

「我給老媽30k，家裏沒房沒資產」

「月薪3萬5但我媽要求不管怎樣就是給一萬」

「我12000元，你不孤單」

「以前剛畢業時薪水27000元，要給家裡10000元」

延伸閱讀：

【文學魔法大教室：10位作家推介10位諾貝爾文學獎得主 1】陳育虹／肯定——葛綠珂‧詩人

【江流千古意──契入中國文化的16個關鍵詞之14】林谷芳／氣韻──虛實相生的線性美學

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】