銅鑼灣餐廳找續誤將$500當$100！內地女「白撿$400」　這樣做獲讚

誠實做人是美德！近日有內地女生在小紅書發帖，表示早前來港旅遊期間，曾到銅鑼灣某麵店用餐，當時她以1,000港元紙幣結賬，不過負責收銀的男店員卻意外找錯錢，誤將1張500元紙幣當作成100元，令她多收400元。她離港前夜才發現事實，趕不及親自還錢就要回上海。她心中難安，輾轉半個月終於找到來港遊玩的朋友幫忙將400元還給店家。



事件有圓滿結局，樓主稱「聽說店裏也清楚記得當時的事情，錢能還回來很高興」。不少網民紛紛留言，大讚樓主誠實。



有內地女生早前來港旅遊並到銅鑼灣某麵店用餐，收銀的男店員意外將1張500元紙幣當作成100元，令她多收400元。（小紅書圖片）

該名上海女生在小紅書以「HK離大譜！一頓飯白撿四百塊」為題發帖，講述早前來港旅遊，意外收多400元的經歷。她於3月22日來香港玩，到埗後就到銅鑼灣某麵店用餐。她與1名同行友人於餐廳共消費126元，但兩人身上僅有剛從銀行取出的1,000港元紙幣，於是結賬時順便請求收銀的男店員幫忙找錢，「因為第一頓嘛，只有銀行新鮮取的1,000塊現金就問店裏的小哥能不能幫忙找，小哥真的超級好超級幫忙」。

店員誤將$500紙幣當$100

不過，男店員找錢時卻誤將1張500元紙幣當作成100元，令樓主多收了400元。樓主與友人均未為意，直至3月25日夜晚才發現數目不對，她意識到麵店男店員找續出錯，馬上趕到麵店，但當時餐廳已關門，而她翌日一早便需離港。

樓主怕留下內地遊客負面印象

樓主指心中一直不安，並表示「不想給大陸客留下不好的印象」，於是不斷尋找方法還錢。及至半月後，樓主有友人來港旅遊，於是她就將400元及親筆書信交給友人轉交店方。

樓主最終將400元及親筆書信交給友人，由友人遊港時代為轉交店方。（「羅薇娜」小紅書）

從她上傳的親筆信照片中，她以2頁紙詳細說明事件經過，再三感激餐廳幫忙找錢，又對未能即時還錢感到抱歉。而她與友人的對話截圖中，友人表示「還回去啦，人家很高興」、「男生找錯了，他們都記得」。

樓主拜託友人幫忙還錢，獲告知「他們（店家）都記得」。（「羅薇娜」小紅書）

網民大讚樓主誠實

帖文引起網民熱議，不少人讚揚樓主誠實善良，「您和店家小哥讓這個世界美好了一分」、「心美，字也美！」、「社會需要多一些你這樣善良又有責任感和道德感的人」；亦有人表示「文明社會就是靠您這樣的人建立起來的」，而樓主就回應「店家好心幫助，更不能讓人損失心寒」。

（小紅書）