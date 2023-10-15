城巴變旅遊巴？內地旅行團50人拖篋上車　司機1招KO獲激讚：有料

【巴士／城巴／香港旅遊】巴士空間有限，有網民就在網上發布影片，指坐城巴到銅鑼灣怡和街時，有超過50人旅行團拉篋上車，為免「塞爆車廂」阻礙乘客上落出入，司機即時上前應對，做法引來網民紛紛讚好，「保障大家安全，呢個值得讚揚」、「要讚一讚個司機」、「司機有料」、「好盡責」。



有網民就在網上發布影片，指坐城巴到銅鑼灣怡和街時，有超過50人旅行團拉篋上車。（Facebook群組「青衣街坊吹水會」）

該網民於Facebook群組昨晚（10月14日）於Facebook群組「青衣街坊吹水會」發布影片，指當晚10時20分坐城巴駛到銅鑼灣怡和街巴士站時，有超過50人旅行團拉篋等上車，司機見狀即時上前了解情況，當行李放滿輪椅位，就不再讓他們拉篋上車，大讚「保障大家安全，呢個值得讚揚」。

影片長54秒，見到停站後，巴士司機走到門前詢問旅行團團友：「你哋有幾多個篋？」溝通後多名中年女性團友一個接一個拿着行李篋上車，放在輪椅位置。

司機處理旅行團拉篋上車過程▼▼▼

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樓主另上載相片，指這班團友沒有把行李篋打橫放，為免行李篋亂動，「要搵個阿姐坐喺到頂住」，其餘無法上車的團友，則繼續留在車站等待下一班車。

樓主又感嘆，「其實而家晚晚都搞到酒店專車咁，前幾晚連灣仔都上唔到車，再唔加班或者搵方法解決，真係唔多掂」，期望早日找到解決方法。

事件引來網民熱議，紛紛大讚司機，「要讚一讚個司機」、「司機有料」、「好盡責」、「司機好嘢，抵讚」。也有網民批評「旅行團又唔book車」、「行李冇嘢固定，架車行嗰陣喺車入面浪嚟浪去，對乘客有危險」、「變咗去旅客酒店嘅旅遊車」。