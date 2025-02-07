壽司郎食客點31碟壽司「淨食魚生唔食飯」惹議　網民1原因勸諒解

地球資源珍貴，政府亦經常提醒市民不要浪費食物，更於2013推出「大嘥鬼」作《惜食香港》運動的宣傳代表，不過浪費食物事件仍經常發生。日前有網民於壽司郎用餐時，發現有食客點叫逾30碟壽司，卻是「淨食魚生唔飯」，結果遺下大量米飯勢必浪費，她看不過眼於是拍照到網上公審相關行為。



有網民斥涉事食客折墮，「有錢就可以任性？」、「好多人想食都無得食，有得食仲要浪費食物」，因此建議壽司郎應對浪費食物客人加收附加費。不過有人覺得壽司郎提供的刺身選擇的確太少，「好多糖尿病人唔食得飯， 但（想食嗰款）刺身又無嗰種魚類，所以先會咁」，由於不知剩飯原因，而客人亦知道壽司郎供應食品情況，認為不宜武斷批評，應先多予諒解。



有食客被指於壽司郎用餐時只吃魚生，因而剩下大量米飯，恐會浪費。（「香港壽司郎關注組」facebook圖片）

食客於壽司郎點叫31碟壽司 「淨食魚生唔食飯」

有網民在facebook群組「香港壽司郎關注組」上傳照片，稱周三（5日）到壽司郎用餐時，目睹有食客點叫多碟壽司，卻只選擇食魚生，因而浪費大量米飯。從照片可見，該枱客人合共點叫31碟壽司，當中包括22隻12元紅色碟、4隻22元金色碟、2隻17元銀色碟、2隻27元黑色碟、1隻為「海鮮價」的白色碟，以及1碟甜品，連服務費合共消費約450至500元。

不過相中顯示，其中3隻碟上剩下大量米飯，明顯是有人「淨食魚生唔食飯」，樓主不滿對方浪費食物的行為，看不過眼於是拍照，並放到網上公審，惹來網民兩極討論。

有人狠斥折墮：好多人想食都無得食

有網民就批評涉事食客「無衣食」，「有錢就可以任性？」、「真折墮」、「點解唔直接叫刺身呢？好多人想食都無得食，有得食仲要浪費食物」、「請珍惜食物」、「食唔晒就唔好嗌咁多」、「話明壽司郎主打係壽司，食刺身要多選擇去居酒屋食」，並建議壽司郎應對浪費食物客人加收附加費，「浪費食物，應該要加收佢錢囉」。

網民批評涉事食客「無衣食」，「真折墮」、「食唔晒就唔好嗌咁多」。（示意圖／壽司郎）

有意見認為壽司郎應增加刺身種類

惟有人覺得食客既然已「畀咗錢」，即使浪費食物亦與他人無關，「問題係人哋畀得起錢，咁嗰件食物已經屬於佢嘅，佢食唔食晒，人哋都無權對佢指指點點」、「又唔係放題，人哋畀得錢唔食都要俾人公審」。有留言指個別食客或有苦衷，「壽司郎刺身選擇的確係太少，好似長期都得2至3款可選」、「好多糖尿病人唔食得飯， 但（想食嗰款）刺身又無嗰種魚類，所以先會咁」、「個個都話叫刺身，自己睇吓刺身有咩款先啦。無走飯功能係個客想㗎咩？」。

有網民指壽司郎刺身選擇少，認為應提供更多小食或刺身選項，以免客人「被迫」浪費食物。

（facebook「香港壽司郎關注組」）